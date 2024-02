Cerca de medio de millón de niños menores de cinco años no recibió las vacunas regulares entre 2021 y 2023, lo cual representa un “elevado riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación a nivel nacional”, según el informe del Plan Nacional de Vacunación en niños y niñas menores de cinco años para el año fiscal 2024, aprobado el 30 de enero por el Ministerio de Salud (Minsa).

Incluso, la cantidad de pequeños del mismo grupo etario susceptibles a contagiarse de sarampión en el país llega a 888,455 entre 2019 y 2022, de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida el 29 de enero por la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Esta semana, el Minsa notificó un caso importado de sarampión en un joven de 21 años que estuvo de viaje en Italia, país que, al igual que varias naciones europeas, viene sufriendo una epidemia de esta enfermedad.

POBLACIÓN ESCOLAR

Este escenario de baja cobertura de vacunación regular y el caso importado de sarampión convierte al país en un caldo de cultivo para un brote de contagios de males infecciosos prevenibles por vacunación durante el inicio del año escolar y universitario, según advirtió el exministro de Salud Fernando Carbone.

“El COVID-19 ha demostrado que la globalización de comercios es el mejor vehículo para trasladar un problema de salud de un lado del mundo al otro; por lo tanto, debe empezarse a ejecutar un plan multisectorial de vacunación en torno a qué hacemos para que no haya casos autóctonos. Esta enfermedad se transmite por gotitas, por vía oral, vía respiratoria. Cuando tengamos en marzo a todos los niños, estudiantes universitarios, reunidos, ¿vamos a tomar recién algún tipo de medida para evitar contagios, o sea contagios en el país, no importados? ¿Cuál es el plan?, ¿Cuál es la medida? ¿O, en el momento nos vamos a poner a pensar qué hacer? Eso hay que anticiparlo”, aseveró Carbone a Perú21.

Christian Díaz, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, refirió que el sarampión es “una enfermedad altamente contagiosa” y que el paciente no vacunado puede complicarse con consecuencias graves y mortales. Sin embargo, aseguró que “no tenemos actualmente ningún riesgo de brote” de esta enfermedad.

“Primero que este caso no es autóctono. No tenemos actualmente ningún riesgo de brote, lo que hay que hacer es un llamado a la población para que complete el esquema de vacunación contra el sarampión. Hay que recordar que la primera dosis de vacuna se da a los 12 meses y la segunda dosis, a los 18 meses en los niños menores de cinco años”, sostuvo, tras admitir que un 20% de menores de cinco años no recibieron durante 2023 las dos dosis de la vacuna contra el sarampión. “En 2023 hemos tenido una cobertura de casi 85% en primera dosis; sin embargo; en la segunda caímos al 65%”, dijo.

Cuando se le consultó por la cantidad de niños del mismo grupo etario que no recibieron ninguna dosis de las 17 vacunas del calendario regular, Díaz dijo que no tenía las cifras exactas y que las haría llegar después, lo cual no ocurrió hasta el cierre de esta edición, pese al pedido de Perú21 a través de la oficina de comunicaciones.

LAS CIFRAS

Lo cierto es que, según el informe técnico del Minsa del 30 de enero, desde 2021 a 2023, un total de 401,536 niños menores de cinco años no están vacunados o tienen esquemas incompletos de las dosis trazadoras, tales como BCG, HvB, Antipolio, Pentavalente, Rotavirus, Neumococo, 1.° SPR, Varicela, Antiamarílica, 2.° SPR, 1° DPT, 1.° APO, 2.° DPT y 2.°APO.

Lima Centro, con 41,627 niños susceptibles, encabeza la lista de lugares con menos cobertura de vacunación regular; seguida por Lima norte (38,270), Lima sur (33,961), Piura (26,483), Loreto (22,987), Lima este (22,495), Lambayeque (22,021), La Libertad (19,227), Arequipa (18,857), Ucayali (18,539), Puno (15,247), Cusco (14,494), entre otras.

En este documento, el Minsa reconoce que las coberturas contra sarampión y polio entre los años 2018 y 2022 no son las de seguridad, pues el estándar recomendado por la OMS/OPS es mayor o igual al 95%. Lo mismo advierte con relación a la vacuna contra la poliomielitis, pues registra 459,943 susceptibles, con un índice de riesgo alto de 0.9, entre 2018 y 2022.

TENGA EN CUENTA:

·Entre las causas de la baja cobertura de vacunación están la intervención incompleta frente al caso de polio en 2023 y gran bolsón de niños susceptibles en los últimos años.

·Además, insuficiente personal calificado y de recursos en los IPRES del Minsa y los gobiernos regionales.

·También, logística insuficiente para cierre de brechas y acciones de comunicación no sostenibles en zonas dispersas y rurales.





“Hay responsabilidad administrativa y política”

ENTREVISTA: Fernando Carbone Campoverde, médico cirujano y exministro de Salud entre 2002 y 2003





El exministro de Salud Fernando Carbone analiza las razones de la baja cobertura de vacunacion regular en el Perú en 2023, durante la gestión de Rosa Gutiérrez y César Vásquez.

¿Cuál es su evaluación de la cobertura de vacunación regular lograda por el Minsa en 2023?

Si miramos las fichas del Reunis en todas las vacunas, hay una cobertura muy baja respecto a la que Perú logró hace años: estar por encima del 95%. Por ejemplo, en el caso del sarampión está en 65%, es bajísima. Y como dice el documento del plan de vacunación 2024 estamos en grave riesgo de brotes de enfermedades inmunoprevenibles como consecuencia de todo esto. Hay que preguntarse qué ha pasado, por qué no se ha cubierto... Hay una responsabilidad administrativa y política.

¿Qué enfermedades pueden rebrotar?

Todas. Se necesita para cada vacuna un plan integral y multisectorial, donde el aspecto de vacunación es una parte pequeña, no única. Se tiene que ver cómo prevenirla, diagnósticos precoces, cerco epidemiológico, identificar contactos, tener pruebas de laboratorio, evacuar, tratamiento, información, educación, comunicación, rendición de cuentas, si no la vacunación está huérfana; únicamente la vacunación no va a evitar o mitigar el problema.

Según la OPS, en el país existen 888,455 niños menores de cinco años susceptibles a enfermarse de sarampión desde 2019. ¿Por qué las jornadas de cierre de brechas no han logrado resultados concretos?

La OPS se basa en cifras oficiales país y quiere decir que 888 mil es la cifra real de población acumulada no protegida en este momento en el Perú. Es una cifra enorme, el riesgo es enorme, sobre todo, cuando se reinicie la actividad escolar, sin olvidar que sarampión le puede dar a un adulto o adolescente no protegido. Esto corrobora la urgencia de saber cuál es el plan integral y multisectorial de los ministerios de Salud, Trabajo, Ambiente, Mujer, Finanzas.

En estos años, los voceros del Minsa han dicho que han descuidado la vacuna regular por priorizar la del coronavirus y que un enemigo fuerte son los antivacunas...No podemos usar como pretexto una actividad cuya cobertura está bajísima y su universo son mayores de 60 años... Esa explicación está tirada de los pelos. En el caso de los antivacunas, si eso que dicen es cierto, es grave, es una autoafirmación de pérdida de la rectoría, capacidad, confianza, liderazgo y gobernanza. Está aceptando que frente a los antivacunas ha perdido la autoridad.





