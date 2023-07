Adriana es una pequeña de 11 años proveniente de Celendín, Cajamarca. A poco de cumplir 10 añitos, empezó a sentir dolores de cabeza, debilidad en los huesos, sangrado nasal intenso, fiebre, entre otros malestares. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Ante la falta de recursos, llegó a Casa Magia, que le brindó toda la ayuda posible.

Es así que, desde el 17 de mayo de 2022 hasta la actualidad, la vida de la pequeña Adriana cambió significativamente para iniciar el mayor reto de su vida a sus cortos 11 años: vencer al cáncer.

El cáncer se cura: 50% con medicina, 50% con amor. Así reza el lema de la Asociación de Voluntarios por los Niños con Cáncer Magia, institución que germinó en el año 2010 con el sueño de la doctora Teresa Pasco, oncóloga pediatra, y sus colaboradores para “que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos”.

En 2016, se hizo realidad Casa Magia con el nombre Casa María Teresa Pasco Ramírez, en memoria de su fundadora.

El viernes último se inauguraron las nuevas habitaciones gracias a la abnegada labor de los 130 voluntarios.

“Es un albergue que tiene capacidad para 26 niños. Hemos ampliado a seis habitaciones más (32 en total)”, nos explica Pilar de la Piedra, integrante del Comité Directivo de Magia.

También se ha ampliado la cocina, se ha trabajado una sala multifuncional (educativa y de juegos), y contará con módulos de computación.

NOS NECESITAN. La colecta y las donaciones hacen posible el apoyo solidario. (Foto: CASA MAGIA)

UNA SONRISA

Pilar de la Piedra nos dice que no hay nada más gratificante que ver la sonrisa de un niño. “En Casa Magia, usted ve a un niño y ve alegría, no ve tristeza, no ve enfermedad, ve alegría. Son niñas y niños que están contentos, que reciben una atención, se les brinda alimentación, pasajes para sus traslados y no pierdan sus controles, porque a veces por falta de recursos no pueden venir”, subraya.

El sueño busca nuevos horizontes. En la misma zona donde se ubica Casa Magia, jirón San Agustín 634 (Surquillo), la asociación de voluntarias consiguió la donación de un terreno que, algún día, se convertirá en un albergue similar.

Christian Ames, gerente general de Magia, resume la labor de una tarea permanente. “Nuestra mayor satisfacción es cuando un niño toca la campana, símbolo de que terminó el tratamiento y superó la enfermedad. Seguirá por uno o dos años más con controles para asegurarlo, pero la alegría en el rostro de los niños es algo increíble. Nos gustaría que la gente entienda que el cáncer en niños no es sinónimo de muerte, sino que, detectado a tiempo y con el adecuado tratamiento, tiene muchas probabilidades de superar la enfermedad y a eso nos referimos cuando decimos que todo esto es posible gracias a la Magia de la Solidaridad”.

DATOS:

—Magia realiza su colecta anual Apuesta por la Magia de la Solidaridad.

—Desde 2022, Casa Magia forma parte de Childhood Cancer International (CCI), la organización internacional de apoyo a niños con cáncer más importante a nivel mundial.

—Los niños reciben educación y apoyo psicológico.