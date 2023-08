La pobreza infantil continúa siendo una problemática a nivel mundial que afecta a millones de niños. Según el informe “Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update” publicado por el Banco Mundial y UNICEF, uno de cada seis niños vive en condiciones de extrema pobreza, siendo el 84% de estos niños extremadamente pobres concentrados en África subsahariana y el sur de Asia. Por ello, 180 colaboradores de la empresa farmacéutica Roche Perú, recaudaron más de 28 mil soles para apoyar proyectos infantiles en todo el mundo.

Así, se destinó un considerable monto a Magia, la Asociación de Voluntarios por los Niños con Cáncer. A través de diversos eventos de recaudación de fondos, lograron obtener una cifra destinada a mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerables.

“El apoyo será de gran ayuda para que Magia continúe con su labor de garantizar el tratamiento de cáncer a los niños con escasos recursos económicos de todo el Perú. Además, la organización tiene un albergue llamado Casa Magia ubicado en Lima para los niños que vienen de las regiones para llevar sus tratamientos y poder superar esta difícil enfermedad. Durante el tratamiento, la asociación brinda una atención integral para los niños con cáncer, apoyo psicológico y alimentación. Lo que para nosotros, comenzó como un proyecto piloto de apoyar a los niños necesitados, se ha convertido en nuestro evento filantrópico más grande y significativo de participación de empleados”, indicó Bettina Zimmermann, gerente general de Roche Farma.

(Foto: Difusión).

Dato:

La iniciativa ‘La Marcha por los Niños’ surgió en 2003 y desde entonces ha contado con la participación de más de 294,000 empleados de Roche Global, quienes han recaudado más de 22 millones de dólares en donaciones destinadas a proyectos infantiles en todo el mundo.

Esta admirable acción demuestra la conciencia social y el compromiso de los colaboradores de Roche, quienes buscan impactar positivamente en áreas clave como educación, nutrición, atención primaria y desarrollo social.





VIDEO RECOMENDADO: