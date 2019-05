Carla García a un mes de la muerte de su padre: "No hay un día en que no lo vea en todas partes"

Ha pasado un mes desde que A lan García se suicidó y su hija, Carla García, le dedicó un emotivo mensaje.

Carla García subió siete fotos junto a un extenso mensaje, en el cual contaba todo lo que sentía en estos momentos.

"Mi papá era una fuerza de la naturaleza. Ya he vivido -decía- y vaya que lo hizo intensamente. Fue presidente electo democráticamente no una sino dos veces, de su país. Elegido dos veces con los votos y el cariño de esos peruanos que él a su vez quería mucho, con quienes desde niños mis cinco hermanos y yo aprendimos a compartir el amor de nuestro viejo. Hasta el último minuto al pie de su cajón, su familia sanguínea y su familia de espíritu estuvimos al lado de Alan. Así lo vi irse sobre los hombros de mis hermanos y de sus compañeros, hasta siempre. Un paso adelante, su estrella viajó a las estrellas", señaló.



"Ha pasado un mes y aunque me acompaña a todos lados, todavía espero que interrumpa cualquier cosa que yo esté haciendo con el clásico mensaje ¿qué hace la Calita?(...) No hay un día en que no lo vea en todas partes. Supongo que así es mejor", anotó Carla en su red social.



La publicación tiene cerca de 5 mil reacciones en menos de cuatro horas, entre ellos, comentarios que la apoyaban por el difícil momento que había pasado en el primer mes de la muerte de su padre.

Además, muchos simpatizantes de su padre dejaron ramos de flores fuera de su casa desde temprano, recordando al líder del APRA.