Cardenal Juan Luis Cipriani pide al Señor de los Milagros que bendiga a las familias peruanas

El Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, durante la Misa por la Nación celebrada hoy en el Santuario de las Nazarenas, destacó la asistencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de todas las autoridades presentes.

“Es una alegría ver que la presencia de todos ustedes en este santuario del Señor de los Milagros, no es un acto protocolar, sino una afirmación de la fe católica que profesan. El señor es muy amable, es muy buen pagador, se alegra mucho de verlos acá, para bendecirlos, para iluminarlos, para fortalecerlos, esa responsabilidad que tienen ante el país y ante su propia conciencia es algo sumamente difícil, no es fácil”, comenzó diciendo.



“Por eso no debemos olvidar y disminuir la dimensión moral de la representación que tenemos todos, hay una dimensión moral que es el buscar el bien para todos, buscar lo mejor especialmente para la gente más pobre y buscarlo con honradez”, agregó.

A su vez, hizo referencia a palabras de Juan Pablo II para meditar sobre la lucha contra la corrupción y los cimientos morales y de justicia social donde se debe establecer la democracia.

“Una democracia que no tiene valores, también decía el mismo Papa Juan Pablo II, con facilidad se convierte en un totalitarismo visible o encubierto, así ha ocurrido en la historia. Por eso es que cuando, no solo la Iglesia, sino la gran mayoría de instituciones en el mundo ponen en el centro a la persona humana, a la familia, a la defensa de la vida, al matrimonio, a la enseñanza de la fe, cuando proponemos esos puntos que no se negocian, estamos defendiendo al ser humano independiente de todo credo”, sostuvo.

El Primado del Perú también pidió una bendición especial por nuestra patria y sus gobernantes estando frente a la imagen del Señor de los Milagros.

“Señor de los Milagros bendice a nuestra patria; bendice, protege, ilumina a los que tienen la pesada tarea de conducir los destinos de la patria, protege a la familia peruana para que siga siendo un lugar en donde se generan esos valores cristianos”, manifestó.

“Yo le pido al Señor de los Milagros haz de este Perú, que siempre lo fue, un lugar de fe, un lugar respetuoso, un lugar donde los peruanos unidos, que es el lema del Papa Francisco, unidos por la esperanza, que Dios nos ilumine a todos, que Dios nos llene de esa esperanza, que nuestro pueblo se dé cuenta que es el protagonista de la historia del Perú, a nosotros nos toca servirlo un tiempo pero el protagonismo lo tiene ese pueblo lejano, joven, anciano, pobre, rico, no son 4 personas, es el pueblo peruano que hoy con gran esperanza mira sus autoridades y yo en nombre de la Iglesia les agradezco”, sentenció.

Cabe mencionar que a la Santa Misa acudieron el actual mandatario del Perú, Pedro Pablo Kuczynski; la primera dama, Nancy Lange; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Fernando D’Alessio, ministro de Salud; Alfonso Grados, ministro del Trabajo y Promoción del Empleo; José Manuel Hernández, ministro de Agricultura y Riego; Elsa Galarza, ministra del Ambiente; Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales; Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores; Ángel Wu, alcalde de Breña; Manuel Orrillo, Mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, miembros del directorio y dirigentes; y diversas personalidades.