El cardenal Pedro Barreto informó este viernes que no se llegó a ningún acuerdo entre los trabajadores agroindustriales de la región Ica con las autoridades competentes ante la falta de representantes en la mesa de diálogo.

En conversación con RPP, lamentó que el paro agrario ya esté por su quinto día. Sin embargo, precisó que hay falta de representatividad entre los trabajadores, lo que dificulta llegar a un acuerdo.

“Son grupos muy diversos y nosotros conversamos con un grupo bastante numeroso, pero que ellos mismos decían que no tienen representantes y que aquellos que dicen ser representantes no son. Mientras no haya un representante no puede haber una mesa de diálogo”, declaró el cardenal Barreto.

Asimismo, sostuvo que está instando a las empresas que los trabajadores agroindustriales tengan condiciones laborales adecuadas, las cuales fueron en un inicio el motivo de las protestas en Ica.

“En realidad, es que no se sienten tratados como personas. Aquí hay que diferenciar, no todos pasan eso. Hay algunas empresas que los suben en unos camiones en condiciones inhumanas y también no tienen servicios higiénicos mientras están ahí y en fin, una situación que realmente es calamitosa”, señaló el cardenal.

Cabe mencionar que el paro de los trabajadores agroindustriales en Ica y en La Libertad se inició el último lunes, a fin de exigir mejores condiciones laborales y la derogatoria de Ley de Promoción Agraria.

Como medida de protesta bloquearon la carretera de ambas regiones lo que ocasionó que diversas personas queden varadas en el lugar. Además, un enfrentamiento entre los agentes policiales y manifestantes dejó al menos un fallecido.





