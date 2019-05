Capturan a policía que pidió favores sexuales como coima a comerciante en Arequipa [FOTOS]

En Arequipa, un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue capturado tras haber pedido favores sexuales y coimas a una comerciante. La intervención ocurrió en la dependencia policial José Luis Bustamante y Rivero, y la captura estuvo a cargo de detectives del Departamento de Investigación y Contra la Corrupción.

El hecho sucedió cuando el policía identificado como Christian Raphael Mochica Yana (22) acudió para inspeccionar la vivienda de la mujer por el supuesto robo de la que había sido víctima por parte de sus hermanos.

Vea también Gremios de Tacna alistan paro por el incremento de la tarifa de agua

“Durante la diligencia en la vivienda, el policía me dijo que podía ayudarme, pero tenía que darle algo a cambio. Le dije que no tenía dinero y él replicó que había muchas formas de pagar, proponiéndome tener relaciones sexuales. No acepté, pero le entregué 200 soles”, expresó la comerciante a Trome.

Pero la humillante situación en contra de la mujer prosiguió al siguiente día cuando Mochica Yana la llamó para insistir en su propósito de índole sexual. Sin embargo, el suboficial no contó que ella lo grabaría y denunciaría ante las autoridades.

María Andía Yábar, fiscal integrante del equipo especializado en corrupción de funcionarios, participó en la intervención contra el policía.



TE PUEDE INTERESAR: