Capacitación docente más allá del cliché

El 6 de julio se celebra el Día del Maestro. Franco Mosso, máster en Educación por la Universidad de Harvard y director ejecutivo de Enseña Perú, reflexiona acerca de algo que siempre se exige para los profesores del país y que es materia de reclamos y hasta de huelgas. En tiempo de fútbol, el cofundador de esta institución, que se ha propuesto transformar la educación del país a través de programas de liderazgo, plantea tener cinco mil capacitadores de élite en menos de cinco años.

¿Qué les falta a nuestros maestros?

Para la mayoría de peruanos es obvio que tenemos que capacitar mejor a nuestros docentes. Cuando pienso en ello me inspira la posibilidad de que cada profesor en cada colegio sea un custodio de las mejores técnicas para producir aprendizaje en los estudiantes, y una fuente de inspiración para que ellos decidan ser ciudadanos que quieran transformar nuestro país.

¿Sirven las capacitaciones?

En estos últimos 10 años he visto que la recomendación de capacitar a maestros se ha vuelto casi un cliché, “la fija” que tienes que mencionar. En muchos de los artículos que leo, se recomienda automáticamente: “hay que capacitar” o “hay que formar” y también que “el profesor es el factor más importante”. En esos artículos no se dice mucho más. Se incluye este tipo de afirmaciones porque es políticamente correcto decirlo. Por otro lado, en el tiempo que constantemente comparto con docentes en zonas urbanas y rurales, escucho con frecuencia lo siguiente: “yo sé más que el capacitador”, “no había capacitador en mi región”, “la capacitación no es relevante”, “aquí nadie viene”, “nos obligan a esto…”, “por encimita nomás”.

¿Es un problema del país?

Esto no solamente ocurre en el Perú. En países desarrollados, porcentajes no menores de docentes se sienten poco valorados, poco capacitados y poco acompañados. Se puede ver el informe de la OECD de 2014.

¿Qué hay de rescatable entonces?

Por supuesto estamos en una trayectoria de avances. Parece que hay un compromiso político de continuar elevando el salario docente, tenemos documentos que reflejan una expectativa más clara de lo que un buen docente puede hacer (que muchos países no tienen), hay algunos programas de formación que sí funcionan bien, y contamos con diversas instancias en las que celebramos y buscamos diseminar las mejores prácticas docentes a nivel nacional. Sin embargo, no llegaremos a descubrir el verdadero potencial de nuestros profesores a menos que el sector educativo se ponga como meta que la capacitación docente peruana se destaque a nivel mundial.

¿Cuál debería ser el objetivo?

Si no logramos que el aprendizaje y la formación docente sean de “primera división”, nunca lograremos que la sociedad valore al docente.

¿Cómo comenzar?

Hay que construir el equipo desde la cancha. Si a través de un esfuerzo de liderazgo colectivo logramos que el Perú tenga 5,000 capacitadores peruanos de élite en menos de 5 años, tomando lo mejor del conocimiento del mundo y del Perú, habremos cambiado el rumbo del partido.

¿Esto ha sido clave en otros países?

Varios de los países más exitosos en educación tomaron esa decisión hace 30 años y hoy cosechan los frutos. Ojalá tengamos una meta en esa línea porque yo quiero ver al equipo de profes del Perú clasificar al mundial de la educación.