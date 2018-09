Candidatos a la alcaldía de Trujillo se lanzan pullazos

Los candidatos que tientan la alcaldía de Trujillo están utilizando todas sus armas para llegar al sillón municipal. A menos de 20 días para las elecciones, Rosa Núñez, aspirante a la comuna provincial por el movimiento Nueva Libertad, arremetió contra sus contrincantes: el apepista Daniel Marcelo y el aprista Luis Carlos Santa María.

La ex congresista por La Libertad dijo que Daniel Marcelo, de Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera su ex esposo César Acuña, “no tiene autoridad moral” para gobernar, porque es investigado por presunta corrupción.

Además, dijo que es cuestionable que en su hoja de vida que presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo no haya consignado sus bienes muebles e inmuebles. “Si empezó a mentir, qué podemos esperar. Los trujillanos necesitamos una persona con transparencia”, indicó.

Rosa Núñez también señaló que en los 12 años de gestión al frente de la Municipalidad de La Esperanza, Daniel Marcelo no hizo ninguna obra emblemática.

A Luis Carlos Santa María lo calificó como “un hijito de papá” sin mayor experiencia en gestión pública. Ello debido a que su padre, Luis Santa María Calderón, fue alcalde de Trujillo en 1984. “Lo único que quiere es llegar al municipio como su familia”, sostuvo.

LE RESPONDE

Daniel Marcelo, en tanto, le pidió a Rosa Núñez que se “tranquilice” y que se “dedique a presentar sus propuestas” porque “los trujillanos estamos cansados de insultos y enfrentamientos que se producen por el calor político”.

Asimismo, invocó a la lideresa del movimiento Nueva Libertad a respetar el Pacto Ético electoral que firmaron los candidatos en el Jurado.

Respecto de su hoja de vida que presentó ante el JEE, el apepista señaló que no inscribió bienes muebles e inmuebles porque no tiene propiedades.

DATOS

- Rosa Núñez también ha cuestionado las dos gestiones municipales de su ex esposo César Acuña. Asimismo, dijo que el actual alcalde Elidio Espinoza no cumplió con mejorar la seguridad.



- Santa María aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en su momento negó que ante una eventual gestión suya donaría viviendas para los venezolanos. “Eso fue falso”, dijo. Núñez también lo había cuestionado por este supuesto apoyo.