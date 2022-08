De los ocho candidatos que postulan al Gobierno Regional de Pasco, cinco de ellos registran investigaciones por distintos delitos en el Ministerio Público, incluso por corrupción. Sin embargo, ello no les es impedimento para continuar en la contienda y tentar el sillón regional.

Con Somos Perú postula Luis Chombo Heredia, quien, según los pobladores, ha dejado varias obras inconclusas pues en abril renunció al cargo de alcalde provincial en Daniel Alcides Carrión, al que llegó también con el mismo partido.

Según el sistema de consulta de casos fiscales, al que Perú21 tuvo acceso, Chombo tiene desde 2011 unas 24 denuncias en el Ministerio Público. La Fiscalía Mixta de Daniel Alcides Carrión y la Fiscalía Anticorrupción de Pasco lo investigan, por ejemplo, por delitos como peculado, concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros.

Este diario intentó comunicarse con el candidato, pero no respondió. Quien sí lo hizo fue la aspirante a vicegobernadora Sonia Guillermo Rivera, quien, consultada por los expedientes fiscales de Chombo, dijo que todo político y autoridad siempre va a tener denuncias, y aseguró que algunas ya están en proceso de archivamiento. “Luis Chombo tiene la frente limpia, por eso está participando en esta campaña”, argumentó.

Aunque las pesquisas fiscales no es lo único por lo que debe responder. Este diario pudo corroborar que al menos una camioneta vinculada a un empresario apoya al candidato en diferentes partes de Pasco donde ha realizado diversas obras en la provincia Daniel Alcides Carrión cuando Chombo Heredia era alcalde. Ubicamos la camioneta de placa F7U719 marca Toyota que pertenece a Industrias Nieto Servicios Múltiples E.I.R.L., que en la gestión de Chombo ha tenido diversos contratos por nada menos que cerca de S/4 millones.

Apoyo incondicional.

En tanto, Rudy Callupe Gora (Podemos Perú) tiene 22 denuncias, siendo investigado en la Fiscalía Penal y Anticorrupción de Pasco por concusión, colusión, peculado y otros delitos. La mayoría de las denuncias datan de cuando ejercía los cargos de alcalde en el distrito de Simón Bolívar y alcalde de la provincia de Pasco entre los años 2015 y 2018, pero a la fecha están en investigación.

Consultado por Perú21, Callupe dijo que “todo funcionario es investigado” y que “muchas denuncias no tienen sustento, algunas se encuentran para archivo”.

“Estamos asistiendo a estas declaraciones junto a nuestro asesor legal y seguiremos hasta el final, no habrá sentencia alguna; todos los candidatos tienen también denuncias”, se escudó.

Por su parte, Zumel Trujillo Bravo (Pasco Verde) tiene en su haber ocho denuncias por falsificación documentaria, contaminación, concusión, peculado y otros delitos.

Trujillo Bravo fue director regional de Energía y Minas en la gestión del sentenciado gobernador regional Klever Meléndez Gamarra (recluido en el penal Castro Castro), y fue alcalde de Simón Bolívar.

“Te denuncian por lo que quieren, yo no tengo miedo, no hice nada indebido. Me allano a las investigaciones que están en curso; de ser elegidos nosotros, también denunciaremos al gobernador saliente y los que resulten responsables, ya que en su haber hay varias denuncias que están durmiendo el sueño de los justos”, sostuvo al respecto.

Por otro lado, el empresario Cayo Condezo Meza (Pasco Dignidad), después de asumir funciones como alcalde en 2019 del distrito Santa Ana de Tusi, ahora —tentado por convertirse en autoridad regional— tuvo que renunciar. En su haber, tiene siete denuncias en la Fiscalía por concusión, peculado, entre otros delitos.

Una última fue realizada el 31 de mayo pasado, después de su renuncia, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

“Estamos siendo investigados por denuncias que se han presentado cuando asumimos el cargo, (pero) a la fecha no tenemos ninguna sentencia firme ni consentida. Pero esperamos que el Poder Judicial haga su trabajo y estamos siempre asistiendo a los llamados”, refirió Cayo al abordar su camioneta rumbo a Oxapampa.

Y por el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, postula la candidata Aleni Mauricio Palpan, aunque antes ya ha portado otras camisetas políticas. En 2006, fue elegida regidora de Santa Anita por Siempre Unidos y en 2021 postuló al Congreso con Renacimiento Unido.

También tuvo una denuncia por daños, allanamiento y coacción, la cual fue archivada en 2008.

Así están las cosas en Pasco, una región de más de 250 mil habitantes que este 2 de octubre acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

TENGA EN CUENTA:

Los otros candidatos, si bien no tienen denuncias en la Fiscalía, son desconocidos en la región y tienen poca aceptación entre los ciudadanos.

Se trata de Neftalí Muñoz Fernández (Juventud Pasqueña) y Lucio Rojas (Frente de la Esperanza). En tanto, en el caso de Belarmino Blanco Alania (Pasco Unido), su candidatura fue declarada improcedente.

Según sondeos, son cuatro los candidatos favoritos. Ellos son Rudy Callupe, Zumel Trujillo, Cayo Condezo y Luis Chombo, respectivamente.

