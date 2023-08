El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres peruanas. Las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) 2021 ponen en evidencia una incidencia anual de alrededor de 28 casos por cada 100,000 habitantes. Las regiones de Lima, Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad enfrentan índices alarmantes de detección temprana. Sin embargo, detrás de esta estadística desafiante, surge una oportunidad vital para cambiar la narrativa: la descentralización de la atención del cáncer de mama.

El Dr. John Valentín Bejarano, Director de Medicina del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro - IREN Centro, sostiene que la detección temprana es el faro que guía hacia un pronóstico positivo en la batalla contra el cáncer de mama. Las estadísticas del Minsa demuestran que las tasas de supervivencia pueden superar el 90% cuando la enfermedad se detecta en sus etapas iniciales. Este desafío subraya la necesidad urgente de llevar los servicios de salud especializados a cualquier parte del país.

“La clave para enfrentar este desafío radica en la descentralización de la atención médica. Es crucial asegurar que las mujeres, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso equitativo a servicios de calidad. Especialmente en las áreas rurales y remotas, donde los recursos son escasos y la capacitación médica es limitada, la descentralización se erige como una necesidad imperante. Esto permitirá ofrecer un enfoque integral, abarcando desde la prevención hasta el seguimiento post tratamiento”, comentó el especialista.

Asimismo, el Director de Medicina del IREN Centro señala la importancia de seguir las recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS); la cual respalda esta visión y establece recomendaciones claras para la detección temprana del cáncer de seno en mujeres con riesgo promedio:

Mujeres de 40 a 44 años tienen la opción de realizarse mamografías anuales. Mujeres de 45 a 54 años deben someterse a mamografías anuales. A partir de los 55 años, las mujeres pueden cambiar a mamografías cada 2 años o continuar anualmente, siempre y cuando tengan una expectativa de vida de al menos 10 años. Los exámenes clínicos de los senos no se recomiendan para mujeres de riesgo promedio a cualquier edad.

El especialista resalta que 1 de cada 4 pacientes con cáncer de mama, en la macro región centro del Perú, son diagnosticados con una etapa avanzada; pero no pueden ser tratadas con medicamentos innovadores. Asimismo, resalta que el uso de estos no debería de ser prohibido en escenarios en los que la enfermedad esté avanzada; ya que la forma de combatirla sería más eficaz si no se limitan solo a una etapa temprana.

Finalmente, el Dr. Valentín resalta que la descentralización de la atención del cáncer de mama en el Perú no solo representa un cambio en la atención médica, diagnóstico oportuno y uso de medicamentos innovadores; sino también un cambio en el enfoque hacia la igualdad en salud. La detección temprana y el acceso a la atención deben ser accesibles para todas las mujeres, sin importar su ubicación.