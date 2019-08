Las campeonas: El fútbol es una esperanza para estas niñas de la selva

Cuando pateo la pelota, todo se transforma. Cuando pienso en el futuro, me veo jugando fútbol como las chicas de la selección, mejor. Cuando veo a Guerrero, pienso que las mujeres también podemos tener esa garra. Jugar me hace sentir invencible, pero al llegar a casa la realidad es distinta. Pero tengo sueños y me gustaría ser futbolista profesional.

El verdor de la selva, el asfixiante calor de más de 38 grados y las modestas casitas de troncos, tablas y techos de paja, en algunos casos concreto, y un río que parece un espejo son parte del escenario del valle del Shanusi, un punto perdido en la geografía, entre Yurimaguas y Loreto, donde un grupo cada vez más numeroso de niñas juegan futsal y sueñan con ser futbolistas. Lo que antes simplemente era un juego sobre la tierra, quizá sin zapatillas y menos con un uniforme, empezó a cambiar desde 2017. Doyli Periche, docente del proyecto Campeones, cuenta con entusiasmo que el futsal ha dado a estas adolescentes una oportunidad, porque en una zona donde la delincuencia y la drogadicción son una amenaza constante, ellas y sus compañeros han tomado la pelota con responsabilidad, como debe ser con las cosas buenas.

“El deporte es una alternativa para alejarlos de la delincuencia y la drogadicción”, dice Doyli Periche, de 37 años. Es docente del proyecto Campeones, quien se ganó una beca a la Universidad de Montana por el proyecto Academia femenina de futsal del Valle del Shanusi.

No tienen comodidades, el dinero es escaso, pero los sueños siempre se desbordan. Y allí están ellas, en la espesa selva, pateando la pelota, abrazando la pelota, sonriendo, mirando el mañana. Sí se puede, claro que sí.



"El juego es parte del crecimiento saludable de nuestros niños”

-Carlos Izquierdo, Gerente de Operaciones de la sede Shanusi

Mi mamá no está, pero si me viera jugar fútbol, seguro me aplaudiría. Mi papá toma mucho, así es él, yo encuentro paz jugando. Competir me gusta, quiero meter goles. Mi papá a veces se molesta, aunque le gusta mi uniforme y sabe que soy buena. Mi equipo es el Perú.

DATOS



- El proyecto. Campeones busca que el deporte se convierta en un motor de cambio social en esta parte de la Amazonía peruana. Los beneficiarios son estudiantes, hombres y mujeres de primero a quinto de secundaria de las comunidades de Pampa Hermosa, Grau, Alianza y Puerto Perú, localidades próximas a la zona de operación de Grupo Palmas.



- El programa. Permitió implementar las escuelas para futsal y capacitar a los docentes en Educación Física.