Camionera peruana cuenta su historia de superación a la Reina de España

En representación de microempresarias peruanas, la camionera peruana Guisela Martínez, de apenas 26 años, se presentó hoy en Madrid en el conversatorio 'Mujeres excepcionales: el valor de una oportunidad' presidido por la reina de España, Letizia Ortiz.

Guisela, comerciante de carbón de piedra que se usa en la fabricación de ladrillos artesanales, fue la única representante peruana del foro y destacó la importancia de los créditos productivos en el desarrollo de las mujeres.

También contó que el primer microcrédito que recibió de Financiera Confianza, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, cambió su vida. Lo invirtió en un pequeño negocio de transporte y venta de carbón, con el que ha ido progresando, en un país donde solo el 35% de las mujeres tiene una cuenta bancaria.

“La Fundación Microfinanzas BBVA me tendió la mano cuando ninguna otra entidad lo hizo. No solo me presta el dinero, también me enseña a gestionarlo”, ha señalado.

Guisela Martínez, comerciante de carbón de piedra que se usa en la fabricación de ladrillos artesanales. (Foto: Difusión) Guisela Martínez, comerciante de carbón de piedra que se usa en la fabricación de ladrillos artesanales. (Foto: Difusión)

El crédito le sirvió a Guisela para comprar un pequeño camión con el que desarrolló su negocio. En ese Ford de 1978, ella ahora transporta y vende carbón de piedra en unos 15 distritos de Huancayo.

“Gracias a mi camión, que se llama ‘Belleza’, he podido crecer en mi negocio y salir adelante. Con lo que he podido ahorrar estos cinco años ahora he abierto mi propio negocio de fabricación de ladrillos artesanales, que aún es pequeño”, dice Guisela, quien anhela un camión más grande para llegar a otras regiones.

Por su parte, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, sostuvo que “la educación es la gran oportunidad para mejorar la vida de las personas. Y en nuestro propósito de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, la Fundación Microfinanzas BBVA atiende a más de dos millones de personas en vulnerabilidad; 1,2 millones de ellas son mujeres”.

Financiera Confianza atiende a más de 500 mil clientes en todas las regiones del Perú, siendo el 52% de ellos mujeres.