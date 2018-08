Para no creerlo. Una vendedora de perfumes fue víctima de la delincuencia en el Callao. A plena luz del día, estos delincuentes se llevaron la caja fuerte del negocio de la dueña, quien solo se ausentó unos minutos de su tienda.

Según la vendedora, quien prefirió mantenerse en el anonimato, indicó que salió de su tienda para pagar a un proveedor, sin saber que en pocos minutos, estos ladrones se iban a llevar más de 5 mil soles.

Tras revisar las cámaras de seguridad de su tienda, notó el acto delincuencial. Como se ve en las imágenes, un sujeto guiaba a su acompañante para que ingrese a la tienda y se lleve la caja fuerte, mientras que una tercera persona hacía de campana.

“La señora me estaba entreteniendo afuera y yo ni si quiera me he percatado en qué momento ha entrado la otra chica, porque ella ha entrado dos veces”, indicó la vendedora muy temerosa.

Estos videos están en manos de las autoridades correspondientes, a fin de dar con el paradero de estos delincuentes.