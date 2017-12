Profesor golpea a alumno por no comprarle una gaseosa en Cajamarca Menor contó que no encontró la marca que había pedido y por eso su docente de educación física le gritó y le dio una cachetada. Raúl Vallejo Jiménez, además, maltrató a otros alumnos por no hacer correctamente los ejercicios de su curso.

(GETTY) El director de la escuela anunció que dará aviso a la Ugel para determine la sanción al docente.(GETTY)