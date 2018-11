Indignante. Una pareja de ancianos que vive en una precaria vivienda en Chota, Cajamarca , denunció que sus dos hijos le robaron los ahorros de toda su vida que ascienden a S/82 mil.

Hilario Torres Salazar y Julia Monsalve Gamonal exhortaron a a sus hijos a que regresen a devolverle el dinero conseguido en más de 20 años de duro trabajo en la hacienda Tumán.

Monsalve contó a Latina que sus hijos llevaron a su padre a Lima con engaños para realizar los trámites del depósito.

"Lo llevaron a su papá a la hacienda a buscar los documentos y yo les he mandado. No me dieron a entender nada, mis hijos", reveló la madre en medio de lágrimas e indignación.

En el voucher se registra un depósito de S/98, 567 que fueron transferidos a otra cuenta y retirado en efectivo un total de S/82, 500.

Dispuesta a perdonarlos, Julia Monsalve hizo un llamado a sus hijos para que regresen con el ahorro de sus vidas, pues no tienen con qué mantenerse ahora.