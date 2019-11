Con total frialdad y aceptando su total responsabilidad, Ricardo Gabriel Terán Chalán (37) confesó haber violado a su propia hija menor de edad en la vivienda que compartía junto a su esposa en Cajamarca.

En un video publicado por Cajamarca Reporteros, el sujeto dijo haber abusado al menos dos veces de la adolescente desde que cumplió trece años. De acuerdo con su testimonio, los abusos ocurrían cuando él llegaba borracho al cuarto donde dormía con su familia.

“Ni cuenta me he dado. Mi señora me dijo ‘así ha pasado’. Siempre llegaba borracho, hace más o menos dos años que no tomo mucho. La realidad es así”, manifestó, asegurando que tarde o temprano “todas las cosas salen a la luz”.

“Nuestra casa es un solo cuarto, no hay nada, ni división (...) Estoy afrontando lo que he hecho. He violado a mi hija. Me ganó el mal sentimiento que me vino a la cabeza”.

El hombre también aceptó haber golpeado a su esposa, quien sufre de discapacidad auditiva.

Pese a la gravedad de los hechos, Ricardo Gabriel Terán Chalán sigue en libertad y la denuncia hecha en la Fiscalía no avanza, aseguran los familiares de la víctima. El acusado ya ha sido citado para que brinde su declaración en el Ministerio Público.