Deudos de ex alcalde asesinado a balazos exigen justicia en Cajamarca Familiares del ex burgomaestre del distrito de San Gregorio, Manuel Castañeda, aseguran que este recibía amenazas de muerte y que incluso pidió garantías para su vida en la comisaría de la zona, pero no le otorgaron el pedido.

Ex alcalde de San Gregorio fue asesinado a balazos por sicarios en su chacra del sector El Miradorcito. Ex alcalde de San Gregorio fue asesinado a balazos por sicarios en su chacra del caserío El Miradorcito. Javier Artica