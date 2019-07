Cajamarca: beneficiarios de Pensión 65 aprenden a leer y escribir a través de aplicativo

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ( Midis) brinda en Cajamarca un plan de alfabetización a beneficiarios del Programa Nacional Pensión 65 a través del uso de aplicativos y dispositivos electrónicos.



En un comunicado, el Midis detalló que 27 adultos mayores del distrito de Jesús, en Cajamarca, aprendieron a leer y escribir usando tablets.

Rosa Carranza Sangai (71) y Pedro Mantilla Huaccha (69) no pudieron ir al colegio debido a la pobreza en que vivieron durante su niñez y juventud. Hasta hace poco no sabían leer ni escribir, pero junto a otros 25 usuarios de Pensión 65 vencieron esas limitaciones gracias al Proyecto de Alfabetización Digital.

“Ya puedo firmar y escribir mi nombre”, dice Rosa, quien cuenta que no pudo ir al colegio porque sus padres solían decirle: “las mujeres no son para el estudio”. En tanto, Pedro reveló que sus padres argumentaron que no podía ir más a la escuela porque tenía que “trabajar en la chacra para poder comer”.

El proyecto de alfabetización se inició en enero último. Gracias al convenio con la Fundación Dispurse, se puso a disposición de los 27 adultos mayores cajamarquinos tablets con el App “Dispurse Focus”, aplicativo de aprendizaje gratuito de lectura y escritura. Con dicha tecnología los usuarios y las usuarias también dominaron las cuatro operaciones aritméticas básicas.

Los conocimientos que adquirieron fueron validados después por el Centro de Atención Básica Alternativa (CEBA) Fray Isaac Shahuano Murrieta, del Ministerio de Educación (Minedu). Luego de un examen de suficiencia, tomado los días 2 y 3 de julio, dicho centro acreditó oficialmente que los 27 adultos mayores culminaron sus estudios con éxito. Ellos recibieron su certificación oficial el 23 de julio.

El director ejecutivo de Pensión 65, Julio Mendigure Fernández, indica que el proyecto se da en el marco del proceso de envejecimiento con dignidad que impulsa el Midis. “La lectura y la escritura les permitirá acceder a sus derechos que por años fueron postergados. Por eso, esta iniciativa, reforzada con voluntarios jóvenes, ya se está replicando en las regiones de Lima, Cusco y La Libertad”, señaló el funcionario.

Hakan SIlfrerlin, director de Dispurse – Perú, explica que el método no solo tiene el fin de alfabetizar y enseñar matemática básica, sino que va mucho más allá, pues mejora la autoestima del adulto mayor y su calidad de vida. La iniciativa contó con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Jesús.