René Urbina Sanca, barista arequipeño, ganó el Primer Torneo de Arte Latte [FOTOS]

Dio lo mejor de él. René Urbina Sanca le demostró a todo el país que el trabajo humilde y persistente obtiene valiosos réditos. El barista de Arequipa fue se llevó el Primer Torneo de Arte Latte organizado por Team Barista Perú y Puma Coffee, según informó el medio especializado en café La Ruta del Café Peruano.

Urbina Sanca del restaurante One Coffee llegó a Lima junto a sus dos padres para la gran premiación. En el trayecto, no dudó en demostrar su emoción por estar nominado gracias a sus dotes para 'lattear'.



Dimas Urbina Challa y Gumercinda Sanca Quispe, ambos padres de René, no podían contener la algarabía de ver a su hijo realizándose en la profesión que eligió.



La librería del Fondo de Cultura Económica de Miraflores, donde se ubica Puma Coffee, fue el escenario de la competición de los baristas. René, que formaba parte del Team Barista Perú, tuvo que dibuja algunas figuras sobre el café y la crema. Cuando el jurado deliberó, escogió el trabajo del arequipeño y lo consagraron como el gran ganador.



"El Latte Art me apasiona y este tipo de concursos ayudan a incentivar a los baristas. He dado todo, y estoy contento, feliz, agradezco a mis padres por el apoyo, y a mis compañeros", dijo el barista de 28 años.



"El café para mí lo es todo, no solo como una oportunidad de crear una empresa. Como diseñador gráfico desde pequeño siempre me gustó dibujar y bueno en el café encontré la oportunidad de poder demostrar arte aparte de conocer la gran labor de cada eslabón de la cadena productiva, lo cual me hizo darle ese valor que se merece a cada caficultor, tostador y a todas aquellas personas que están detrás de cada taza de café", añadió René con emoción.