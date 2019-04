¡Orgullo peruano! Esperanza Dionisio, la caficultora de Pangoa premiada en Boston

A Esperanza Dionisio la describen como una mujer incansable, luchadora y optimista. La gerente general de la Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa ha sido nombrada la primera campeona de sostenibilidad de la Specialty Coffee Association. Un reconocimiento que respalda su esfuerzo por el crecimiento sostenible en la industria del café.

El “ Sustainability Champion” es un premio importante y motivador. “Representa el esfuerzo de todos los caficultores del Perú”, comenta Esperanza.

“Recuerdo en 2003, cuando conocí por primera vez a Esperanza ella se acercó a mí en la expo anual de café de especialidad, y me pidió que probara su café. Ella y sus socios me dijeron que su café era orgánico y de comercio justo, pero nunca habían hecho una venta. Me contaron sus nobles objetivos y pensé en una oportunidad para Pangoa”, dicen Dean Beans, uno de los buenos clientes de Esperanza.

Y agrega: “Por supuesto que el café estaba delicioso, así que rápidamente compré el primer contenedor. Volé a Perú para celebrar con ellos”.

"Este premio representa el esfuerzo de todos los cafetaleros", señala Esperanza. (Video: Difusión)

Esperanza, dice, es una fuerte y compasiva líder de la comunidad, y una verdadero campeona de sostenibilidad. “Ella llevó a Pangoa a lograr todos esos nobles objetivos desde programas de compostaje y reciclaje, revitalización de una planta de procesamiento, y más recientemente, la certificación de aves y un proyecto de reforestación masivo”.

Proceso de producción del café en Pangoa. (Video: Difusión)

“Durante 16 años, hemos sido buenos socios y grandes amigos. Estoy muy orgulloso de ti, Esperanza. Eres una verdadera inspiración no solo para niñas y mujeres interesadas en el café, sino para toda la industria del café de especialidad. Gracias por tu duro trabajo y dedicación”, indica Dean.





La Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa es socia de la Central Cafe & Cacao, al igual que la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi, premiada en Boston.



