Agentes del Grupo Terna de Puno intervenieron a un estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano, el adolescente Yojan C. Ch. (17), quien no quería pagar su pasaje aduciendo que era un agente del orden; sin embargo no era policía.



Tras ser considerado como sospechoso, los agentes trasladaron al adolescente a las oficinas del Grupo Terna, donde se confirmó que no era agente del orden y que portaba un carné de policía falso.

Vea también Decomisan 2,400 kilos de erizo de procedencia desconocida en Moquegua

Tras la intervención, se comunicó a la fiscal Candy Arizaca, quien dispuso que el menor sea trasladado a la Comisaría de Familia.



En la ley penal, la infracción que cometió el joven está tipificado como delito contra la administración pública, en su modalidad de usurpación de autoridad.

“Se hacía pasar de Policía, y no pagaba pasaje en las combis de servicio urbano, ya está a disposición de la fiscalía quien determinará su situación legal”, dijo un agente del Grupo Terna.



TE PUEDE INTERESAR: