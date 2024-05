Kausay Wasi Clinic es una asociación civil promotora de salud que abrió sus puertas en el distrito de Coya, provincia de Calca (Cusco), desde 2005 y que hasta la actualidad ha brindado atención médica a más de 400 mil pacientes —desde recién nacidos hasta adultos mayores— que viven en condiciones de extrema pobreza.

Para permanecer ayudando a los que menos tienen, reciben diferentes donaciones de equipos provenientes de 13 hospitales de los Estados Unidos. Además, una vez al mes un equipo norteamericano llega para realizar campañas específicas de salud.

EL PROBLEMA

Toda esta buena causa se ha visto entrampada por documentos y hasta por terminologías. El gerente general de Kausay Wasi, Guido Núñez del Prado, habló con Perú21 y contó que tres máquinas de anestesia donadas se encuentran retenidas en aduanas del Callao desde el 12 de febrero.

“El Minsa observó que tienen una antiguedad superior a los cinco años, pero se aceptan si son repotenciadas. Además, que las máquinas que donaron solo operaban con 110 voltios y que en el Perú se opera con 220. Por último, precisaron que esos modelos habían sido retirados del mercado”, dijo.

Oficio del Digemid indicando las observaciones realizadas en las inspección a las máquinas.

Núñez del Prado precisó que los doctores norteamericanos utilizaron el término ‘refurbished’ en uno de los documentos del empaque, una palabra que en EE.UU. significa repotenciado, pero en el Perú es reacondicionado. Ante todas estas observaciones, el Newton-Wellesley Hospital, de Massachusetts, —donante de los equipos— ratificó que los equipos habían sido repotenciados (‘overhaul’) en 2019, funcionaban a 110 y 220 voltios, y que seguían en el mercado. Pese a contar con todos los certificados y el visto bueno en la inspección de la tensión eléctrica en la clínica, las máquinas permanecen en los almacenes aeroportuarios.

Carta del anestesiólogo Mark D. Hershey, del Newton-Wellesley Hospital, de Massachusetts, indicando que las máquinas de anestesia fueron repotenciadas ('overhaul').

CONTRAPARTE

Este diario se comunicó con el ingeniero Roger Barrientos, quien estuvo a cargo de la inspección. “Enviaron una certificación de reacondicionamiento y en las normativas no se aceptan equipos así. No tienen fecha de fabricación y no son de 220 voltios”, dijo a Perú21.

Manual de las máquinas de anestesi que indican en la parte superior que tiene voltaje de 110 y 220.

Kausay Wasi tiene un programa de ortopedia de niños que tienen displasia. Hoy, esos pequeños de Cusco, Puno, Apurímac y Pucallpa, necesitan esas máquinas de anestesia, pues la clínica cuenta actualmente solo con tres: dos cumplieron su ciclo por antiguedad y otra está en stand by por cualquier emergencia.

Es por ello que resulta urgente la llegada de esos equipos para continuar operando a niños y adultos, pero la burocracia en el país es indolente.

DATOS:

·Las operaciones para la displasia tienen una duración de entre 2 y 2 horas y media.

·Kausay Wasi atiende temas de pediatría, medicina general, odontología, ecografía, ginecología, cirugía plástica, cirugía general, entre otros.





