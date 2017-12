¡Buenas noticias! Sunedu reconocerá grados y títulos extranjeros que no tengan convenios con Perú Con estas modificaciones, si se detecta que el grado o título no tiene tratado con Perú, procederá a registrarlos siempre y cuando la universidad que los otorgó esté en el top 400 de los siguientes rankings: QS Ranking, THE Ranking, SIR y ARWU – Shanghai Ranking.

Importante. Según la Sunedu, el proceso de licenciamiento debería culminar a mediados de 2018. Lorena Masías, titular de la Sunedu, resaltó las importantes mejoras a la normativa para el reconocimiento de grados extranjeros y los beneficios para los ciudadanos. USI