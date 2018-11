Brevete: ¿Cuáles son los tipos de licencia de conducir en el Perú?

En Perú existen varios tipos de brevetes que se clasifican en categorías, según el tipo de vehículo que el conductor manejará, estas pueden ser desde motos hasta camiones pesados. Esto, por lo general, genera dudas en la personas que quiere obtener una licencia de manejo , pues no sabe a ciencia cierta qué tipo de permiso debe sacar.

Pues bien, a continuación, te detallaremos cada tipo de brevete que está vigente en el país de acuerdo a la última información de Gob.pe actualizada el 31 octubre de 2018.

Lo primero que debes saber es que para determinar el tipo de vehículo, pasa por una clasificación, la misma que dependerá del peso y tamaño de dicha unidad. Luego de ello, se dividirá a los vehículos en categorías: ‘A’ para vehículos motorizados y ‘B’ para motos.

Cabe señalar que cada nueva licencia será superior a la anterior, es decir, el conductor podrá manejar los vehículos comprendidos en las de menor rango.

TIPOS DE BREVETES EN PERÚ

Licencias de Clase A

Esta licencia te permite manejar carros y vehículos motorizados de uso personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías. Dentro de la clase A, la más popular, encontramos seis tipos de licencias:

Clase A-I: Con esta licencia se puede conducir autos tipo sedane, coupé, hatchback, convertibles, station wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones.

Clase A-IIa: Se puede manejar los mismos vehículos que los A-I y carros oficiales de transporte como: taxis, buses, ambulancias y transporte interprovincial. Se requiere mínimo 2 años con el brevete AI y tener mínimo 21 años.

Clase A-IIb: Esta licencia te permite conducir los mismos vehículos que la A-I y también microbuses de hasta 16 asientos y 4 toneladas de peso bruto; así como minibuses hasta 33 asientos y 7 toneladas de peso bruto. Se requiere mínimo 3 años con el brevete AI o 1 año con el brevete AIIa y tener mínimo 21 años.

Clase A-IIIa: Esta licencia es la suma de las A-I, A-IIa y A-IIb y también puede manejar vehículos con más de 6 toneladas como omnibuses urbanos, interurbanos, panorámicos y articulados. Se requiere mínimo 2 años con el brevete AIIb y tener mínimo 24 años de edad.

Clase A-IIIb: Te permite manejar las mismas unidades que permiten los brevetes A-I, A-IIa y A-IIb y también vehículos de chasis cabinado, remolques, gruas, cargobuses, plataforma, baranda y volquetes. Se requiere mínimo 2 años con el brevete AIIb y tener mínimo 24 años de edad.

Clase A-IIIc: Con esta licencia de conducir puedes manejar el mismo que vehículos que las clases A-I, A-IIa, AIIb, A-IIIa y A-IIIb. Para obtener esta categoría se requiere mínimo 4 años con el AIIb o 1 año con el brevete AIIIa o AIIIb y tener mínimo 27 años.

Los tiempos de vigencia de un brevete dependen del tipo de licencia que la persona tenga. (Foto: Andina/Vidal Tarqui)

¿Cómo sacar la Licencia A-I?

Para obtener una licencia, necesitas aprobar lo siguiente:

El Examen Médico: El examen médico evalúa tu condición de salud y sirve para corroborar que estás apto para conducir un vehículo. Alguna información relevante como el uso de lentes, uso de audífonos medicados o tu tipo de sangre irá impresa en tu licencia de conducir.

Examen de Reglas de Tránsito: Es el examen que evalúa tus conocimientos sobre las reglas de tránsito, infracciones y sanciones, conducción eficiente, mecánica básica, primeros auxilios, seguros contra accidentes, entre otros.

Examen de Manejo: Este examen evaluará tus habilidades prácticas de conducir. Puedes realizar la prueba con un vehículo automático o uno mecánico.

¿Cuánto tiempo estará vigente la Licencia A-I?

La primera licencia de conducir que obtengas tiene una vigencia de 10 años. Cuando se venza, necesitarás revalidarla y su vigencia dependerá de si cuentas con sanciones de tránsito o no.

Licencias de Clase B

Esta licencia permite conducir triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías. Se divide en cuatro tipos:

Licencia B-I: Te permite conducir vehículos no motorizados de 3 ruedas, como triciclos. Además, conducir vehículos para transporte público especial de pasajeros.

Licencia B-IIa: Bicimotos para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIb: Esta licencia te permite conducir las mismas unidades que el brevete B-IIa y también Motocicletas (2 ruedas) o Motocicletas con Sidecar (3 ruedas) para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIc: Acepta los mismos que B-IIa y B-IIb y también Mototaxis y Trimotos (3 ruedas) destinadas al transporte de pasajeros.

Cabe señalar que las cuatrimotos no pueden transitar por la vía pública, solo pueden usarse para fines recreativos en propiedades privadas. Por lo tanto, no llevan placa de rodaje, no tienen tarjeta de propiedad ni tampoco necesitan una licencia de conducir.