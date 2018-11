Si manejas desde hace unos años, debes saber que las licencias de conducir tienen una vigencia determinada y que si conduces con este permiso vencido, podrían impnerte una fuerte multa. En el Perú, manejar sin brevete es considerada una falta muy grave y si aún no sabes si tu licencia ya venció, a continuación te contamos todo lo que debes saber.

¿CUÁNDO VENCE MI LICENCIA DE CONDUCIR?

Lo primero que debes saber es que el tiempo de vigencia de un brevete depende del tipo de licencia.

Licencia clase A-I

​

Esta licencia tiene una vigencia de 5 a 10 años, aplicable a aquellas que se otorguen o revaliden a partir del 7 de agosto del 2017. Sin embargo, la duración dependerá de las infracciones y sanciones que hayas cometido.

Si no has cometido ninguna infracción o solo cuentas con alguna sanción leve, tu siguiente licencia tendrá una vigencia de 10 años. Si tienes una sanción grave o muy grave, pero que no amerita la suspensión de tu licencia, tu siguiente brevete tendrá una vigencia de 8 años.Si fuiste sancionado con la suspensión de tu licencia o has sido inhabilitado temporalmente para obtenerla, tu siguiente brevete tendrá una vigencia de 5 años.

Licencias clase A II-a; II-b, III-a, III-b y III-c

​

Estas licencias de conducir tienen una vigencia de 3 años.

Licencias de clase B-I, B-IIa, B-IIb y B-II-c



Tienen vigencia de 5 años.

La emisión de licencia demora entre 24 y 48 horas desde realizada la solicitud online. (Foto: Andina)

¿CÓMO REVALIDAR MI LICENCIA DE CONDUCIR EN LIMA?

Si tienes que revalidad tu brevete en Lima, puede hacerlo de dos formas: online o en cualquiera de los Centros de Emisión de Licencias de la capital. Asimismo, hay unos requisitos especiales para los conductores de 70 años en adelante.

Conductores de entre 70 y 75 años: deben revalidar su licencia AII o AIII cada año.

Conductores de entre 75 y 81 años: deben revalidar su licencia AI cada 3 años y AII o AIII cada 6 meses.

Conductores con más de 81 años: deben revalidar su licencia AI cada 2 años. A partir de esta edad la licencia AII y AII no se puede renovar.

De otro lado, para revalidar la licencia de conducir, esta no debe estar suspendida o retenida. El conductor no debe contar con sanciones o multas pendientes de pago. Tampoco debe estar privado del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre.

Requisitos para todo tipo de brevete

DNI, Tarjeta de identidad, Carné de solicitante, Asilado (original y vigente) o Carné de Extranjería (original y copia).

Brevete vencido o por vencer.

Examen médico aprobado.

Examen de conocimientos aprobado en un Centro de Evaluación (esto no se exige para la Clase A Categoría I).

En caso de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, y presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Paso a paso, por Internet

Para los conductores de Lima, se habilitó la opción para realizar el trámite vía online. Recuerda que para hacerlo a través de Internet debes haber aprobado primero el examen médico para poder ingresar al sistema.



Entra a la página que el MTC puso a disposición ( AQUÍ ).

Al ingresar, selecciona la opción ‘Revalidación’, ingresa tu DNI y acepta la declaración jurada que indica que cumples con los requisitos.

El costo del trámite es de S/ 24.50 y lo puedes pagar online solo con tarjeta Visa (crédito o débito) durante el proceso.

También puedes hacerlo a través de pagalo.pe o presencialmente en cualquier oficina del Banco de la Nación.

Si pagas presencialmente, guarda tu vóucher para ingresar el código del pago durante tu trámite en línea.

Selecciona el lugar de recojo: oficinas del MTC de Lince, Conchán y Cercado de Lima o los centros MAC Lima Norte y MAC Lima Este.

Al finalizar, imprime tu constancia, ya que es el comprobante que necesitas para recoger tu licencia.

La emisión de licencia demora entre 24 y 48 horas desde realizada la solicitud online.

Paso a paso, presencial



Primero realiza el pago de S/ 24.50 por derecho a emisión de licencia (este precio corresponde a la región Lima y puede variar en otras regiones).

Los pagos se realizan online con tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard en Págalo.pe. También puedes hacer el pago previo en el Banco de la Nación.

Presenta los requisitos y solicita la revalidación de tu licencia en el Centro de Emisión de Licencias que corresponda a tu región.

Llena un formulario con tus datos personales y una declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para conducir.

Entrega tu licencia vencida.

El plazo máximo para que te entreguen tu licencia revalidada es de 20 minutos (en provincias, puede demorar un poco más).

¿CÓMO REVALIDAR MI LICENCIA DE CONDUCIR EN PROVINCIAS?

Si estás en provincia y quieres revalidad tu brevete, las condiciones son las siguientes:



No estar suspendido o tener la licencia de conducir retenida según el Registro Nacional de Sanciones.

No contar con sanciones o multas pendientes de pago.

No estar privado del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre.

Asimismo, recuerda que a partir de los 70 años, el plazo para revalidar la licencia de conducir varía al igual que en Lima.



A partir de los 70 años, el plazo para revalidar la licencia de conducir varía. (Foto: Andina/Juan Carlos Guzmán)

Requisitos para todo tipo de brevete

DNI, Tarjeta de identidad, Carné de solicitante, Asilado (original y vigente) o Carné de Extranjería (original y copia).

Presentar el brevete vencido o por vencer, así como el examen médico y de conocimiento aprobado. (El examen de conocimientos aprobado solo es para la Clase A Categoría I).

Debes presentar una foto tamaño pasaporte si tienes carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio.

Paso a paso, la revalidación de la licencia de conducir en provincia

El costo mínimo por el trámite es de S/ 24.50.

Pagar en la agencia del Banco de la Nación o agencias dentro de los Centros MAC Callao y MAC Piura.

Presenta los requisitos y solicita la revalidación de tu licencia en los centros de emisión de licencias de tu región.

Llena un formulario con tus datos personales y una declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para conducir.

Entrega tu licencia vencida.

El nuevo brevete estará listo en 40 minutos (puede ser mayor).

Desde el momento que recibes tu licencia, vuelves a estar apto para conducir.

¿CUÁL ES LA SANCIÓN POR CONDUCIR CON BREVETE VENCIDO?

Conducir un vehículo con una licencia vencida está prohibido y se considera una falta muy grave que será sancionada considerando el valor de la UIT y una suma adicional. Se calcula de la siguiente manera:



La primera vez: S/. 207.50 (5 % de la UIT) + S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento.

La segunda vez: S/. 1,245.00 (30% de la UIT) + S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento.

La tercera vez en adelante: S/. 2,490.00 (60% de la UIT) + S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento + inhabilitación por 1 año para obtener licencia de conducir.

Para el año 2018, el valor la UIT es de S/ 4,150).

