¿Cómo cobrar el Bono familiar universal? | La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, confirmó que este miércoles 20 de mayo inició el pago del Bono familiar universal de S/ 760 para completar el subsidio a 6.8 millones familias vulnerables. Toda información se realizará a través de las plataformas virtuales.

El Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE, fue el que dio la propuesta de entregar este bono y fue aprobado por la Resolución Ministerial N° 087-2020-TR, que fue publicada durante la noche del jueves en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

¿CÓMO INGRESAR A LA PÁGINA?

Como única vez por el estado de emergencia en el país debido al nuevo coronavirus (COVID-19) se depositará en las cuentas bancarias de los beneficiarios los S/ 760 para cubrir los gastos de las familias más vulnerables que se han visto impedidas de trabajar diariamente.

Para ingresar a la página web HACER CLICK AQUÍ: BONO FAMILIAR UNIVERSAL

Para ello, deberán ingresar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

MODALIDADES PARA COBRAR

De acceder al bono, el usuario será asignado a una de las cinco modalidades de cobro:

1. Depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados;

2. Banca Celular del Banco de la Nación

3. Aplicativo Tunki de Interbank

4. Pago en ventanilla a través de giro a nivel nacional

5. Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

Con relación al #BonoFamiliarUniversal de 760 soles que el Estado otorgará a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema, así como en situación de vulnerabilidad de los ámbitos rural y urbano, el #MTPE, @MidisPeru y @reniecdigital informan a la ciudadanía lo siguiente 👇 pic.twitter.com/HLcZTD8wQR — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 20, 2020

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO FAMILIAR UNIVERSAL

• No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

• Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

• Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuándo será entregado el nuevo bono? Al menos el dirigido a la población vulnerable en pobreza y pobreza extrema será entregado en los próximos días (Foto: EFE)

Se estima beneficiar a más de 600,000 familias del área urbana y más de 900,000 del área rural durante la primera etapa de pagos, en la que se entregará el subsidio a quienes ya se encuentren registrados en el padrón elaborado por el Midis.

“Puede haber gente que todavía no está en el bono, entonces va a haber una plataforma virtual que la está manejando Reniec que va a poner a disposición de la gente para que se empiecen a inscribir si ven que no están en los bonos”, señaló Luna.

¿QUÉ PASA SI NO SOY BENEFICIARIO?

Es posible que al ingresar a la página web del Bono familiar universal no encuentre su nombre y sea parte del sector de pobreza o pobreza extrema, en tal caso, la ministra del Midis explicó que inmediatamente se debe ingresar al siguiente link del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): Registro nacional de hogares

De no acceder al bono universal familiar, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (www.registronacionaldehogares.pe) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar.

LIMA, JUEVES 09 DE ABRIL DEL 2020 DAYRON BARDALES ES UN NIÑO DE HABILIDADES ESPECIALES (sindrome de down) RECIBE LAS CLASES APRENDO EN CASA JUNTO A SU FAMILIA Fotos: Anthony Niño de Guzman \ GEC

Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post pandemia.

Los datos consignados tendrán carácter de Declaración Jurada por lo que la población debe colocar la información correcta. Esta será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización. Asimismo, es importante que, para asegurar un correcto llenado de información, los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar.

EL MAYOR APOYO ECONÓMICO DE LA REGIÓN

Esta estrategia de bonos demandará una inversión del tesoro público de 5,168 millones de soles, cifra que coloca al Perú a la cabeza de países que han entregado el mayor apoyo económico de la región a la población vulnerable.

“En todos los países de la región quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil es el Perú”, subrayó Vizcarra, quien se ha propuesto como meta llegar a 6.8 millones de hogares en todo el país.

Con 223 dólares por familia (760 soles), nuestro país encabeza la lista, seguido por países como Argentina (151), Brasil (113), Chile (58) y Colombia (41).

El Bono Familiar Universal será otorgado a 75% de familias peruanas sin ingresos (Foto: Presidencia Perú)

TENGA MUCHO CUIDADO

La ministra del Midis aseguró que NO SE ESTÁN ENVIANDO MENSAJE DE TEXTOS A LOS CELULARES PIDIENDO INFORMACIÓN para acceder el Bono familiar universal, por lo que pidió al público que no se deje engañar.

Recuerde no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

¿CONSULTAS?

Para consultas sobre el Bono Universal Familiar, llame a la línea gratuita 101 –opción 3–, a través de la cual recibirá ayuda y acompañamiento en la gestión del trámite respectivo. El horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

Bono Universal familiar