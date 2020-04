El presidente Martín Vizcarra anunció el pasado jueves 23 de abril, que el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 10 de mayo. Y como medida extra, otorgará un bono familiar de carácter universal para 6.8 millones de hogares, con el fin de mitigar el impacto económico que ha producido esta paralización debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) .

Este nuevo subsidio será entregado al 75% de familias peruanas que no cuentan con ingresos de sueldo fijo debido a la paralización económica, es decir, no están incluidos quienes se encuentren en planilla.

“El análisis lo hemos planteado de manera diferente: no buscar a las familias más vulnerables que menos tienen, ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que tienen sueldo”, acotó el jefe de Estado.

¿CUÁNDO EMPEZARÁN A REPARTIRLO?

En esa misma línea, el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, anunció que este será un bono de 760 soles y empezará a entregarse a partir de la próxima semana, pues ya se tiene avanzado el marco normativo y a más tardar el lunes 27 de abril será publicada la norma con la finalidad que esa semana empiece la fase de ejecución.

Además, Zeballos, señaló que "todas aquellas familias que hayan recibido los subsidios como el bono rural, quédate en casa o de trabajo independiente también serían pasibles de poder ser atendidas a través de este bono que ya sería un adicional para ellos”.

EL MAYOR APOYO ECONÓMICO DE LA REGIÓN

Esta estrategia de bonos demandará una inversión del tesoro público de 5,168 millones de soles, cifra que coloca al Perú a la cabeza de países que han entregado el mayor apoyo económico de la región a la población vulnerable.

“En todos los países de la región quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil es el Perú”, subrayó Vizcarra, quien se ha propuesto como meta llegar a 6.8 millones de hogares en todo el país.

Con 223 dólares por familia (760 soles), nuestro país encabeza la lista, seguido por países como Argentina (151), Brasil (113), Chile (58) y Colombia (41).

El Bono Familiar Universal será otorgado a 75% de familias peruanas sin ingresos (Foto: Presidencia Perú)

¿SOY BENEFICIARIO?

Por el momento el mandatario no señaló cómo se comunicará ni quienes serán los beneficiarios de este bono familiar universal de 760 soles. Pero sí aclaró que los beneficiarios al Bono Familiar Universal serán las personas que no estén en planilla y no cuenten con un ingreso económico comprobado.

Otro requisito es que la familia no haya recibido ninguna ayuda de las mencionadas: Yo me quedo en casa, bono Independiente y el bono rural.

Como se sabe, el Estado ya entregó bonos, administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), que han beneficiado con 380 soles a 2.7 millones de familias que se vieron afectadas por el Estado de Emergencia.

En los próximos días el Ministerio de Inclusión Social publicará a través de sus redes sociales el mecanismo para acceder a este bono.

