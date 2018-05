Bloquean vías en Olmos como protesta

Habitantes del distrito de Olmos , en Lambayeque , bloquearon este miércoles por varias horas las vías de acceso a esta localidad luego que se suspendiera la sesión de concejo en la que se definiría si se dejaba sin efecto la resolución que otorgaba una prórroga al tiempo de construcción de la nueva ciudad Charles Sutton.

El representante del Colectivo Ciudadano de Olmos, Julio César Rojas, señaló que inicialmente el alcalde de esta localidad, Juan Mío, aseguró que no otorgaría dicha prórroga que ampliaría el plazo de edificación que vence en junio. Sin embargo, tras la frustrada reunión, no se ha programado una nueva fecha y temen que no se resuelva ocasionando que los trabajos continúen afectando así sus pedidos.

Rojas, además, señaló que la mesa de diálogo sostenida con el Gobierno sigue en suspenso y reiteró que esta construcción es inviable por ello dijo que de no resolverse este tema las protestas continuarán.