Bioseguridad: Siete motivos por los que seguir usando las mascarillas

A pesar de que se ha flexibilizado el uso de las mascarillas y para muchos esto resulte un alivio, otras personas creen que se debería seguir utilizando estos elementos en zonas concurridas o al aire libre. Fernando Alarcón es director de Proveetodo, una empresa que brinda todo tipo de productos del cuidado y protección, limpieza, tecnología y bioseguridad, él sostiene que en estas últimas semanas ha habido mas demanda en cuanto a la venta de estos artículos considerados de primera necesidad, sobre todo, por parte de las empresas que mantienen a cantidad de personal activo en sus instalaciones.

Detalla también que la mayor confianza la generan las mascarillas como la Kn95 o las quirúrgicas de tres pliegues. El especialista brinda 7 fuertes motivos para repensar en si es necesario dejar de usar las mascarillas:

Estadístico: En el Perú aun no tenemos la cantidad de vacunados al 80% de la población, solamente se ha cubierto en algunas provincias, pero en Lima, no se sigue esa línea, sobre todo si no hay distanciamiento.

Higiene: Lamentablemente, el Perú no se ha caracterizado por ser un país con personas que vea a la higiene como prevención, todavía hay gente que escupe en las calles, bota la basura en las pistas, entre otros detalles que nos hacen ver que que lo mejor es seguir usando mascarillas.

Salud: Podría suceder lo mismo de la arrasadora tercera ola del Ómicron que fue a inicios de este año, teniendo en cuenta que en China y Europa han tenido ciudades cerradas por temas relacionadas a la infección del Covid-19, la influenza y su variante de la nueva cepa H3N8 o el H3N2, que ya se encuentra en Lima.

Circunstancial: La llegada del invierno, como es conocido genera mayores contagios de todo tipo de virus respiratorios, pues existen otras enfermedades a causa también de bacterias.

Psicológico: El dejar de usar mascarillas representa una sensación de libertad, pues durante dos años hemos estado con tapabocas, pero, sin embargo, hay gente que seguirá usándola porque se siente protegida y al ver que el resto ya no lo utiliza genera mucho temor pues ya se pasó por un hecho traumático, llegando a darse hasta una fobia. -Responsabilidad. Uno debe pensar en que el virus sigue ahí, volver a casa y afectar a niños o ancianos podría ser fatal.

Educativo: Todavía hay niños que no han completado sus dosis de vacunación, están yendo a clases, donde podrían contagiarse y generar que de nuevo haya un retroceso con la pauta educativa 2022.

