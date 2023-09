Empezó a bucear a los 11 años, pero no fue hasta que recibió su primera cámara submarina que se interesó en lo que vivía debajo de la superficie del agua. Bernardo Sambra es ahora un profesional que ha orientado toda su atención a explorar y capturar con su lente la naturaleza en movimiento.

“Me dediqué a la caza submarina y con el tiempo me di cuenta de que me podía relacionar con el mundo submarino de otra forma. Una persona me regaló una cámara fotográfica submarina y yo dije ‘oye, esto puede ser la solución’ y empecé a tener una mirada marina completamente diferente a la que tenía con el arpón (para capturar peces o cefalópodos). A partir de ese momento, aprendí a capturar imágenes para saber qué había debajo (del agua) porque antes lo que hacía era contar los pescados que sacaba”, relata Sambra.

A 20 años de haber empezado a desarrollar su pasión por registrar animales, ha realizado uno de sus proyectos más importantes: el libro ‘Punta San Juan’, donde retrata la inmensa biodiversidad que existe en el lugar.

“Me di cuenta de que el hilo conductor más potente era construir una historia única de conservación en la costa peruana que además es un modelo muy exitoso“, expresa el fotógrafo, quien le agradece a Patricia Majluf el haber conocido esta reserva.

“(Ella) fue quien empezó este trabajo desde el punto de vista de la conservación e investigación. Me había invitado varias veces a ir. La primera vez que fui, fue solo a bucear. Todo cambió cuando tuve la oportunidad de sacar la cabeza a la superficie y ver lo que había en la costa. Y cuando sumé lo que había abajo, más lo que había arriba, le agradecí a Patricia y le dije ‘es un lugar extraordinario’... y donde sin duda yo quería hacer algo”, rememora.

Bernardo Sambra equipado a tope antes de ingresar al mar.

Lobo marino. Foto: Bernardo Sambra.

Para hacer posible este portafolio, Bernardo debió estar acompañado en todo momento por científicos y especialistas que lo asesoraron apara poder aproximarse a los grandes procesos naturales que se desarrollan en Punta San Juan a lo largo de todo el año.

“Hay cosas que uno no sabe leer o entender a primera vista. Así, con ayuda de los biólogos y expertos fuimos armando un calendario según el comportamiento de cada especie: la época de reproducción o el cortejo, cuándo hacen los nidos, cuándo vienen animales migratorios. Así, te vas dando cuenta de que durante el año hay un montón de eventos y con eso fuimos haciendo la planificación”, explica.

Para el fotógrafo, lo más importante era contar historias y que cada imagen cobrara sentido en esa narrativa sobre el mundo marino de la zona: “La idea no era tener una suma de fotos bonitas, sino que permitieran contar una historia. Para eso necesitas registrar comportamientos y momentos específicos”, agrega.

Por ejemplo, para hacer posible fotografías como la del pingüino bebé, se tuvo que improvisar un espacio específico.

“Normalmente no es algo que esté a la vista. Entonces una ventaja es que trabajar con biólogos preparados, porque ellos normalmente los sacan para medirlos o pesarlos. Armábamos un pequeño laboratorio y cuando eso ocurría ya hacía las tomas”, comenta.

Pingüino bebé. (Foto: Bernardo Sambra)

Bernardo se muestra orgulloso del producto final, resultado de un trabajo de siete años. Un proyecto que expresa cómo la minería responsable puede coexistir con el cuidado ambiental y contribuir a la conservación de las áreas protegidas en el Perú.

No pierdas la oportunidad de descubrir los secretos de este lugar en la exposición fotográfica ‘Punta San Juan: Una historia de conservación’ instalada en la Universidad de Lima del 18 septiembre al 10 octubre. El libro fue patrocinado por Marcobre, la empresa minera peruana titular de la operación de Mina Justa ubicada en el distrito de San Juan de Marcona. La compañía brindó apoyo como parte de su objetivo para consolidar actividades económicas alternativas que permitan impulsar un desarrollo sostenible independiente de la actividad minera en Marcona.

