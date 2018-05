Belisario Zanabria: "La sociedad no puede ser indiferente a la violencia"

Ayer, 30 de abril, se celebró en el Perú el Día del Psicólogo . Los profesionales de esta carrera tienen hoy una tarea hercúlea, pues a diario vemos con horror casos de agresión como el acontecido contra Eyvi Ágreda Marchena , quemada al interior de un bus que circulaba por Miraflores por un sujeto que quería ser su pareja pero fue rechazado. Belisario Zanabria, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, explica qué pasa por la mente de los atacantes, cómo reconocerlos y cómo cambiar como sociedad.

¿Cuál es el perfil psicológico de sujetos como Carlos Hualpa, quien quemó a Eyvi Ágreda el 24 de abril?

Nosotros somos personas que tenemos una herencia biológica de característica humana. Así como tenemos la naturaleza genética, también traemos una herencia de bueno o malo, de agresivo o tolerante. Son características que están codificadas dentro de nuestro ser. Nosotros tenemos lo que se llama componente epigenético, que nos permite tener capacidad de defendernos, pero eso, en algún momento, se ha convertido también en capacidad de agredir. Muchas veces, en la patología, la persona no mide las consecuencias, no calcula lo que puede ocasionar, y tampoco tiene frenos de control. Esto se llama rabia súbita. Hay estructuras cerebrales que deben frenar el impulso y no se han desarrollado lo suficiente.

¿La agresividad, entonces, es una característica que se posee de nacimiento?

Así es, pero también hay un determinante social, cultural, educativo. Hay un desarrollo de conocimientos que permite que una persona aprenda a construir su valía, su personalidad, todo lo bueno. Mamá y papá deben saber cómo se educa para desarrollar la personalidad de sus hijos, esa es la mejor herencia que les van a dejar. Pero cada mamá, cada papá, actúan al revés y son modelos de violencia. Con la mirada, con la postura, con el tono de voz, va mostrando la agresión. Un pequeño tiene neuronas en espejo, neuronas especiales que grabarán todo lo bueno y todo lo malo.

Por un lado, está lo genético, pero, por el otro, está lo social, y allí la familia está fallando. ¿Cierto?

Gran parte de los padres no conocen su verdadera función, su verdadero rol. Creen que su verdadero trabajo es dar de comer, vestirlo, abrigarlo y mandarlo al colegio. Haciendo solo esas tres cosas, un niño, cuando sea hombre, no tendrá éxito.

Volviendo al caso de Hualpa, este, ante la justicia, ofreció disculpas. ¿Es capaz de arrepentirse un sujeto así?

No, no es capaz. Estos agresores se justifican diciendo que tenían celos, que no se controlaron, que fue un momento de ira, pero las personas no cambian. ¿Por qué uno promete que no lo volverá a hacer? Por miedo, por un cumplido, por justificar su falla.

La justicia no impondrá cadena perpetua para este sujeto. Podría recibir, como máximo, 35 años de prisión. ¿Si individuos como él no cambiarán, pueden reinsertarse en la sociedad tras salir de la cárcel?

Es todo un debate. El trabajo de corregir a una persona con estas características requiere de una actividad comunitaria. El problema no es él; es el ambiente, la sociedad, por eso se habla de un problema estructural. El problema se genera en una sociedad desordenada, violenta, de caos, en un país donde se ve desorden económico, político, moral, militar, policial, clerical.

¿El ataque a Eyvi Ágreda deriva más del machismo en la sociedad o de la existencia de un trastorno psicológico?

El trastorno psicológico está presente desde el nacimiento y, si no se corrige, avanza. El que pega es macho, el que hace escándalo es macho, el que quiere figurar haciendo lo que quiere es macho. ¿Quiénes son los adonis en este momento? Los chiquillos que están en Esto es guerra, en Combate. La gente los mira y piensan que son lo mejor. La gente está copiando modelos que distorsionan la naturaleza del ser humano. El problema existe, ¿pero cómo se enfrenta? Con un trabajo psicológico, médico, de antropólogos, sociólogos.

Cada año hay más mujeres víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual. ¿Existe en el Perú una escalada de violencia de género?

El tema es que la violencia debería disminuir, pero se mantiene. Ahora las mujeres están denunciando, ya no se callan, no se dejan atropellar ni maltratar, y eso está muy bien. Sin embargo, a pesar de que hay una campaña contra la violencia, con tantas marchas, nadie la valora. No estamos tomando conciencia de nuestra vida y de la vida ajena.

¿Qué podemos hacer como sociedad y como Estado para evitar que esto avance a niveles más altos?

Hay que caracterizar, señalar, denunciar, crear conciencia en la sociedad. Hay que buscar que la sociedad no sea indiferente. Ahora la gente escucha que mataron, que violaron, que agredieron, y responde “ah, ya”. Más lo ven como un chisme que como una preocupación de que la vida humana ha sido maltratada. No hay una convicción; hay que crearla.

Hace pocos días, tras una discusión, una mujer que acababa de dar a luz arrojó de un cuarto piso a su bebé recién nacido, matándolo al instante. ¿Qué pasa por la mente de una filicida?

Tenemos una naturaleza genética de agresión en varones y mujeres que debe ser corregida. Los humanos, cuando dañamos, parecemos animales. Hay una falta de valores, de tolerancia, amor, cariño. En vez de ello, hay miedo, temor, ira. La violencia empieza en la casa.

Otro caso aberrante es el de la violación a un perro en Huacho a manos de su dueño, un estilista.

En nuestra profesión, en mi experiencia, he escuchado casos de todo tipo que parecen no ser reales, pero lamentablemente lo son. Casos fantásticos, increíbles, existen y son muchísimos. Cada día nos enteramos de cosas aberrantes.

AUTOFICHA



- “Soy psicólogo y profesor de formación, tengo dos títulos. Tengo estudios de posgrado en varias especialidades, entre ellas Neurociencias, y una maestría en Problemas de Aprendizaje. Trabajo en el Hospital Rebagliati, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina”.



- “Soy decano del Colegio de Psicólogos del Perú hasta julio, en que entregaré en el cargo. Me quedé en el puesto porque salió una nueva ley, había que hacer estatutos, y el jurado electoral, el año pasado, anuló todas las elecciones. Estamos terminando el reglamento interno”.



- “También estamos terminando los documentos de gestión, que hay que tenerlos al día. Este 15 de mayo espero llamar al jurado electoral para que empiece el nuevo proceso de elecciones y que otra persona asuma la responsabilidad, que ahora será por tres años de gestión. La antigua ley era de solo dos”.