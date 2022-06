Luego de dos años de virtualidad, la Feria Educativa Internacional (FEI) retomará la presencialidad y traerá a representantes académicos de prestigiosas instituciones educativas el jueves 9 de junio, los cuales informarán a los asistentes, de manera directa y de primera mano, sobre la oferta educativa y las novedades a las cuales podrán acceder.

“Ofreceremos charlas, de 30 minutos cada una, en donde todos los participantes podrán absolver las dudas sobre costos, beneficios, requisitos de visa de acuerdo con cada país y también sobre los programas de becas para pre y posgrado”, comenta Jackeline Navarro, organizadora de la feria.

En esta edición la Feria Educativa Internacional albergará a un promedio de 25 Universidades e Instituciones Educativas del Perú y el extranjero, así como empresas relacionadas, algunas de estas universidades ofrecen programas de becas para carreras universitarias y de maestrías.

Entre las instituciones más reconocidas figuran la Universidad San Ignacio de Logoya (Peru), IED Istituto Europeo Di Design, Texas A&M Corpus Christi (USA), EHL Swiss School of Tourism and Hospitality. (Suiza), Tecnológico de Monterrey (Mexico), Colonia Business School (Alemania), Fullsail University (USA), European University (España), Saint Paul Hospitality Management School (España), Durham College (Canada) entre muchos otros.

La XXV Feria Educativa Internacional se llevará a cabo este jueves 9 de junio desde el mediodía hasta las 7:00 p.m. en el Hotel Hilton de Miraflores y contará con todos los protocolos de seguridad para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, expositores y los participantes en general.

