Beca 18: Conoce las historias de los primeros puestos en la modalidad ordinaria, albergue y fuerzas armadas

Dick De la Cruz Bueno, Gonzalo Zorrilla Arauco, Britney Flores Flores y Adriana Enciso Luján lideran las modalidades Ordinaria, Albergue y Fuerzas Armadas, tres de las ocho con las que cuenta el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ( Pronabec ).



“Estaba acostumbrado a estudiar todos los días y competir. Cada fin de semana estando en el colegio he competido en concursos de matemática, incluso fuera de Lima. Pero el día del Examen Nacional de Preselección (ENP), viendo a tantos chicos que como yo querían la beca, pensé que ya no la hacía. Incluso ahora, que ya he ido varias veces a la universidad, todavía no termino de creerlo” , comenta Dick de 17 años, quien ocupó el primer puesto del ENP, el quinto en el cómputo general de la modalidad Ordinaria y estudiará Economía en la Universidad del Pacífico.



Gonzalo, de 18 años, asegura que dedicará su talento a atender con prontitud y empatía a los pacientes que lo requieran como cirujano cardiotorácico. Él ocupó el primer puesto de la modalidad Ordinaria y desde el pasado 4 de abril ya estudia Medicina Humana en la Decana de América.



Britney Flores Flores, de 16 años, vivió durante ocho años en una casa hogar. Cuando en Tercero de Secundaria se enteró de Beca 18, gracias a compañeras de mayor edad en la casa hogar, que se habrían preparado y obtenido la beca.



“Conocer que mis compañeras habían ganado la beca me animó a subir mis notas en los últimos años del colegio. Tenía que seguir sus pasos y ganarme esa oportunidad”, contó la adolescente. Ocupó el cuarto puesto en la modalidad Albergue y también estudiará en la UPC.



En el distrito de Ate Vitarte, Adriana, de 21 años, ocupó el quinto puesto en el cómputo general de su modalidad y estudiará Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ella también puede dar cuenta de una historia de esfuerzos y sacrificios. Entre el 2015 y el 2019 postuló un total de cuatro veces a Beca 18, las dos últimas ocasiones en la modalidad FF.AA, pues había cumplido con el Servicio Militar Voluntario.



