En medio del exitoso megaoperativo que logró la detención de 26 miembros de la banda criminal 'La Alianza del Valle , en La Libertad , el ministro del Interior, Carlos Basombrío, destacó el avance en la lucha contra el crimen de su sector.

"Seguiremos limpiando el país del crimen organizado", indicó el titular del Interior en Canal N y agregó que este año espera cumplir la meta de los 100 megaoperativos en contra de la delincuencia.

Basombrío destacó captura de banda 'La Alianza del Valle'.

El más alto ejecutivo de esa cartera resaltó que la captura a estos malhechores de Trujillo se realizó "sin disparar un solo tiro. Todos ya están con detención preliminar, y todos tienen un expediente sólido que asegura que le darán prisión preventiva".

En otro momento, precisó que es una prioridad de su sector terminar con los nexos entre el crimen organizado y las autoridades del Estado. "No existe posibilidad de que haya crimen organizado si no hay corrupción en el Estado, van de la mano", indicó el ministro y aseguró que acabar con este flagelo. "No tendremos distinción, caiga quien caiga", precisó.

Anunció que están entrenando a 800 jóvenes policías en labores de inteligencia, con el objetivo de “acabar” en próximo año con los raqueteros y marcas.