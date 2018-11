El Banco de la Nación (BN) informó que los días 8, 9, 10, 12 y 13 de noviembre atenderá el pago de los pensionistas de la Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP) a través de sus 638 agencias, su red de más de 900 cajeros automáticos y más de 7.000 agentes corresponsales ubicados en diversos establecimientos comerciales del país.

La entidad estatal detalló que, en el caso de las agencias, el horario de atención es de 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. de lunes a viernes, mientras que los sábados es de 9 a.m. a 1 p.m.

No obstante, el Banco de la Nación remarcó que, de manera especial, 48 agencias que registran mayor concurrencia de pensionistas abrirán sus puertas más tempano, es decir desde las 7 a.m. los días 8, 9, 12 y 13 de noviembre, a fin de agilizar el pago. El sábado 10 atenderán en su horario habitual.

En la siguiente imagen figuran las direcciones de estas agencias

Son 48 agencias del Banco de la Nación que atenderán desde las 7 a.m.

El Banco de la Nación (BN) les recuerda a los pensionistas y a sus familiares tomar nota de los siguientes consejos clave:



1. Deben acudir al banco o al cajero acompañados con alguien de total confianza.



2. Antes de utilizar un cajero, verifiquen que no haya ningún objeto trabando el dispensador de dinero o la ranura por donde se introduce la tarjeta.



3. Recordar la clave antes de salir de casa y cuando lo anotemos en el cajero o por ventanilla cubramos el teclado de números con la mano u otro objeto.

4. Si no recuerda la clave, no insista pues al tercer intento el sistema anulará automáticamente la tarjeta.



5. No olvide retirar la tarjeta y el voucher al término de las operaciones.



6. No entregue su tarjeta a extraños para evitar el “cambiazo”.

7. No hable con ningún extraño y si vemos personas sospechosas, avise a la seguridad del banco o a la Policía.



8. Si toma taxi al salir del banco, asegúrese de que sea de confianza.



9. Pague con sencillo para evitar el “cambiazo” de un billete bueno por otro falso.

10. Revise bien los billetes, la textura debe ser suave y los números deben cambiar de color del fucsia al verde.



11. Si tiene dudas consulte con personal del banco, no con extraños.