Como parte de las estrategias para atender los pagos de diversos en favor de miles de beneficiarios, el dispuso adelantar el horario de atención en 60 agencias a nivel nacional desde el 16 hasta el 31 de marzo del presente año.

Del total de agencias, 16 oficinas con horario extendido se encuentran ubicadas en los siguientes distritos de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao:

DIRECCIÓNDISTRITOPROVINCIAREGIÓN
AVENIDA CHIMPU OCLLO N° 747CARABAYLLOLIMALIMA
AVENIDA JOSÉ OLAYA N° 258CHORRILLOSLIMALIMA
AVENIDA TÚPAC AMARU N° 1797COMASLIMALIMA
AV. 28 DE JULIO N° 932 Y PETIT THOUARS N° 113LIMALIMALIMA
AVENIDA TUSILAGOS MZ. P LOTE 3 Y 4 URB. LOS JARDINES DE S.J.L.SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMALIMA
AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N° 2075 AL 2077 -URB. SAN HILARIONSAN JUAN DE LURIGANCHOLIMALIMA
AVENIDA GUILLERMO BILLINGHURST N° 1091-1093 MZ. G2 LT. 32 ZONA DSAN JUAN DE MIRAFLORESLIMALIMA
ESQUINA AVENIDA PERÚ N° 1350 CON CALLE PUERTO ESPERANZASAN MARTIN DE PORRESLIMALIMA
CALLE LAS ALONDRAS N° 243SANTA ANITALIMALIMA
ESQUINA AVENIDA BENAVIDES CUADRA N° 3789 MZ. G LOTE 00001SANTIAGO DE SURCOLIMALIMA
AVENIDA REVOLUCIÓN S/N, PLAZA SOLIDARIDAD SECTOR 2 GRUPO 15 MZ CCVILLA EL SALVADORLIMALIMA
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 699VILLA MARIA DEL TRIUNFOLIMALIMA
AVENIDA 28 DE JULIO Nº 388HUACHOHUAURALIMA PROVINCIAS
AV. SAENZ PEÑA 205 -207 - 209CALLAOCALLAOCALLAO
AVENIDA LA PLAYA S/N, MZ. C9 - EX ZONA COMERCIALVENTANILLACALLAOCALLAO

Mientras que, en las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali se han priorizado 44 agencias estratégicas a fin de brindar más facilidades a clientes y usuarios del banco.

DIRECCIÓNDISTRITOPROVINCIAREGIÓN
JIRÓN JOSÉ SANTOS CHOCANO N° 280 Y A. VALDELOMAR S/NBAGUA GRANDEUTCUBAMBAAMAZONAS
JIRÓN RAYMONDI S/NCARAZHUAYLASÁNCASH
JIRÓN INÉS DE SALAS S/N MANZANA J LOTE 7AYUNGAYYUNGAYÁNCASH
JIRON GUZMAN BARRÓN S/NINDEPENDENCIAHUARAZÁNCASH
AVENIDA JOSÉ GÁLVEZ Nº 245-250CHIMBOTESANTAÁNCASH
JIRÓN 28 DE JULIO N° 167AYACUCHOHUAMANGAAYACUCHO
JIRÓN JULIO CÉSAR TELLO N° 181HUANTAHUANTAAYACUCHO
CALLE MARISCAL CASTILLA N° 765 - SECTOR PUEBLO NUEVOJAÉNJAÉNCAJAMARCA
JIRÓN PISAGUA N° 552CAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCA
JIRÓN PROGRESO S/N - PLAZA DE ARMASPEDRO GÁLVEZSAN MARCOSCAJAMARCA
JIRÓN ATAHUALPA S/N - PLAZA DE ARMASBAÑOS DEL INCACAJAMARCACAJAMARCA
JIRÓN LEONCIO PRADO N° 105CAJABAMBACAJABAMBACAJAMARCA
JIRÓN FRANCISCA ZUBIAGA N° 113URCOSQUISPICANCHICUSCO
AVENIDA SEÑOR DE TORRECHAYOC Y JIRÓN SAGRARIOURUBAMBAURUBAMBACUSCO
ESQUINA MARTÍN PÍO CONCHA N° 272-278SANTA ANALA CONVENCIÓNCUSCO
JIRÓN ALFONSO UGARTE N° 298PAMPASTAYACAJAHUANCAVELICA
JIRÓN 28 DE JULIO Nº 1061HUÁNUCOHUÁNUCOHUÁNUCO
AVENIDA GRAÚ Nº 161ICAICAICA
AVENIDA DIEGO DE ALMAGRO N° 297TRUJILLOTRUJILLOLA LIBERTAD
JIRÓN BALTA N° 864HUAMACHUCOSANCHEZ CARRIONLA LIBERTAD
CALLE CRUZ DE CHALPÓN N° 136 URB. LATINAJOSE LEONARDO ORTIZCHICLAYOLAMBAYEQUE
ESQUINA ELÍAS AGUIRRE N° 100CHICLAYOCHICLAYOLAMBAYEQUE
CALLE UNIÓN N° 512 - 516FERREÑAFEFERREÑAFELAMBAYEQUE
CALLE LA CONDAMINE Nº 488IQUITOSMAYNASLORETO
JIRÓN COMERCIO N° 127 - 131YURIMAGUASALTO AMAZONASLORETO
JR. PUTUMAYO N° 160PUNCHANAMAYNASLORETO
KM.4.5 DE LA AVENIDA JOSE ABELARDO QUIÑONESSAN JUAN BAUTISTAMAYNASLORETO
CALLE LA LIBERTAD N° 974PIURAPIURAPIURA
CALLE LIBERTAD N° 509CHULUCANASMORROPONPIURA
ESQUINA CALLE CORREO CON UNIÓN S/NPACAIPAMPAAYABACAPIURA
AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N, MZ. C LOTE 8 - URB. MIRAFLORESCASTILLAPIURAPIURA
CALLE CÁCERES N° 443AYABACAAYABACAPIURA
CALLE SAN MARTÍN N° 500SULLANASULLANAPIURA
JIRÓN MIGUEL GRAU SEMINARIO N° 269-279-289-293-297PUNOPUNOPUNO
JIRÓN INDEPENDENCIA N° 206ILAVEEL COLLAOPUNO
JIRÓN BOLOGNESI N° 103YUNGUYOYUNGUYOPUNO
JR: PUNO N° 351AZANGAROAZANGAROPUNO
JIRÓN 9 DE DICIEMBRE Nº 270-274JULIACASAN ROMANPUNO
AVENIDA LIBERTAD - BARRIO LIBERTADPUTINASAN ANTONIO DE PUTINAPUNO
JR. BOLOGNESI N° 542BELLAVISTABELLAVISTASAN MARTÍN
JIRÓN TACNA N° 471SAN JOSE DE SISAEL DORADOSAN MARTÍN
ESQUINA BOLIVAR CON GRAU N° 201TUMBESTUMBESTUMBES
JIRÓN TACNA Nº 561CALLERIACORONEL PORTILLOUCAYALI
AVENIDA YARINACOCHA N° 460, MZ. 33, LOTE N° 3AYARINACOCHACORONEL PORTILLOUCAYALI

Se recuerda que en todas las agencias del Banco de la Nación se debe presentar el carnet de vacunación, físico o virtual, con el esquema de vacunación completa contra la COVID-19, y la dosis de refuerzo para los ciudadanos mayores de 40 años que se encuentren habilitados para recibirla, además de usar mascarilla de manera permanente.

El Banco de la Nación invoca a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, a fin de evitar la propagación de la COVID-19, e invita a las personas que aún no se vacunan a hacerlo en los establecimientos más cercanos para proteger su salud y la de los demás.

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