Como parte de las estrategias para atender los pagos de diversos bonos en favor de miles de beneficiarios, el Banco de la Nación dispuso adelantar el horario de atención en 60 agencias a nivel nacional desde el 16 hasta el 31 de marzo del presente año.
Del total de agencias, 16 oficinas con horario extendido se encuentran ubicadas en los siguientes distritos de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao:
|DIRECCIÓN
|DISTRITO
|PROVINCIA
|REGIÓN
|AVENIDA CHIMPU OCLLO N° 747
|CARABAYLLO
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA JOSÉ OLAYA N° 258
|CHORRILLOS
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA TÚPAC AMARU N° 1797
|COMAS
|LIMA
|LIMA
|AV. 28 DE JULIO N° 932 Y PETIT THOUARS N° 113
|LIMA
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA TUSILAGOS MZ. P LOTE 3 Y 4 URB. LOS JARDINES DE S.J.L.
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|LIMA
|LIMA
|AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N° 2075 AL 2077 -URB. SAN HILARION
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA GUILLERMO BILLINGHURST N° 1091-1093 MZ. G2 LT. 32 ZONA D
|SAN JUAN DE MIRAFLORES
|LIMA
|LIMA
|ESQUINA AVENIDA PERÚ N° 1350 CON CALLE PUERTO ESPERANZA
|SAN MARTIN DE PORRES
|LIMA
|LIMA
|CALLE LAS ALONDRAS N° 243
|SANTA ANITA
|LIMA
|LIMA
|ESQUINA AVENIDA BENAVIDES CUADRA N° 3789 MZ. G LOTE 00001
|SANTIAGO DE SURCO
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA REVOLUCIÓN S/N, PLAZA SOLIDARIDAD SECTOR 2 GRUPO 15 MZ CC
|VILLA EL SALVADOR
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 699
|VILLA MARIA DEL TRIUNFO
|LIMA
|LIMA
|AVENIDA 28 DE JULIO Nº 388
|HUACHO
|HUAURA
|LIMA PROVINCIAS
|AV. SAENZ PEÑA 205 -207 - 209
|CALLAO
|CALLAO
|CALLAO
|AVENIDA LA PLAYA S/N, MZ. C9 - EX ZONA COMERCIAL
|VENTANILLA
|CALLAO
|CALLAO
Mientras que, en las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali se han priorizado 44 agencias estratégicas a fin de brindar más facilidades a clientes y usuarios del banco.
|DIRECCIÓN
|DISTRITO
|PROVINCIA
|REGIÓN
|JIRÓN JOSÉ SANTOS CHOCANO N° 280 Y A. VALDELOMAR S/N
|BAGUA GRANDE
|UTCUBAMBA
|AMAZONAS
|JIRÓN RAYMONDI S/N
|CARAZ
|HUAYLAS
|ÁNCASH
|JIRÓN INÉS DE SALAS S/N MANZANA J LOTE 7A
|YUNGAY
|YUNGAY
|ÁNCASH
|JIRON GUZMAN BARRÓN S/N
|INDEPENDENCIA
|HUARAZ
|ÁNCASH
|AVENIDA JOSÉ GÁLVEZ Nº 245-250
|CHIMBOTE
|SANTA
|ÁNCASH
|JIRÓN 28 DE JULIO N° 167
|AYACUCHO
|HUAMANGA
|AYACUCHO
|JIRÓN JULIO CÉSAR TELLO N° 181
|HUANTA
|HUANTA
|AYACUCHO
|CALLE MARISCAL CASTILLA N° 765 - SECTOR PUEBLO NUEVO
|JAÉN
|JAÉN
|CAJAMARCA
|JIRÓN PISAGUA N° 552
|CAJAMARCA
|CAJAMARCA
|CAJAMARCA
|JIRÓN PROGRESO S/N - PLAZA DE ARMAS
|PEDRO GÁLVEZ
|SAN MARCOS
|CAJAMARCA
|JIRÓN ATAHUALPA S/N - PLAZA DE ARMAS
|BAÑOS DEL INCA
|CAJAMARCA
|CAJAMARCA
|JIRÓN LEONCIO PRADO N° 105
|CAJABAMBA
|CAJABAMBA
|CAJAMARCA
|JIRÓN FRANCISCA ZUBIAGA N° 113
|URCOS
|QUISPICANCHI
|CUSCO
|AVENIDA SEÑOR DE TORRECHAYOC Y JIRÓN SAGRARIO
|URUBAMBA
|URUBAMBA
|CUSCO
|ESQUINA MARTÍN PÍO CONCHA N° 272-278
|SANTA ANA
|LA CONVENCIÓN
|CUSCO
|JIRÓN ALFONSO UGARTE N° 298
|PAMPAS
|TAYACAJA
|HUANCAVELICA
|JIRÓN 28 DE JULIO Nº 1061
|HUÁNUCO
|HUÁNUCO
|HUÁNUCO
|AVENIDA GRAÚ Nº 161
|ICA
|ICA
|ICA
|AVENIDA DIEGO DE ALMAGRO N° 297
|TRUJILLO
|TRUJILLO
|LA LIBERTAD
|JIRÓN BALTA N° 864
|HUAMACHUCO
|SANCHEZ CARRION
|LA LIBERTAD
|CALLE CRUZ DE CHALPÓN N° 136 URB. LATINA
|JOSE LEONARDO ORTIZ
|CHICLAYO
|LAMBAYEQUE
|ESQUINA ELÍAS AGUIRRE N° 100
|CHICLAYO
|CHICLAYO
|LAMBAYEQUE
|CALLE UNIÓN N° 512 - 516
|FERREÑAFE
|FERREÑAFE
|LAMBAYEQUE
|CALLE LA CONDAMINE Nº 488
|IQUITOS
|MAYNAS
|LORETO
|JIRÓN COMERCIO N° 127 - 131
|YURIMAGUAS
|ALTO AMAZONAS
|LORETO
|JR. PUTUMAYO N° 160
|PUNCHANA
|MAYNAS
|LORETO
|KM.4.5 DE LA AVENIDA JOSE ABELARDO QUIÑONES
|SAN JUAN BAUTISTA
|MAYNAS
|LORETO
|CALLE LA LIBERTAD N° 974
|PIURA
|PIURA
|PIURA
|CALLE LIBERTAD N° 509
|CHULUCANAS
|MORROPON
|PIURA
|ESQUINA CALLE CORREO CON UNIÓN S/N
|PACAIPAMPA
|AYABACA
|PIURA
|AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N, MZ. C LOTE 8 - URB. MIRAFLORES
|CASTILLA
|PIURA
|PIURA
|CALLE CÁCERES N° 443
|AYABACA
|AYABACA
|PIURA
|CALLE SAN MARTÍN N° 500
|SULLANA
|SULLANA
|PIURA
|JIRÓN MIGUEL GRAU SEMINARIO N° 269-279-289-293-297
|PUNO
|PUNO
|PUNO
|JIRÓN INDEPENDENCIA N° 206
|ILAVE
|EL COLLAO
|PUNO
|JIRÓN BOLOGNESI N° 103
|YUNGUYO
|YUNGUYO
|PUNO
|JR: PUNO N° 351
|AZANGARO
|AZANGARO
|PUNO
|JIRÓN 9 DE DICIEMBRE Nº 270-274
|JULIACA
|SAN ROMAN
|PUNO
|AVENIDA LIBERTAD - BARRIO LIBERTAD
|PUTINA
|SAN ANTONIO DE PUTINA
|PUNO
|JR. BOLOGNESI N° 542
|BELLAVISTA
|BELLAVISTA
|SAN MARTÍN
|JIRÓN TACNA N° 471
|SAN JOSE DE SISA
|EL DORADO
|SAN MARTÍN
|ESQUINA BOLIVAR CON GRAU N° 201
|TUMBES
|TUMBES
|TUMBES
|JIRÓN TACNA Nº 561
|CALLERIA
|CORONEL PORTILLO
|UCAYALI
|AVENIDA YARINACOCHA N° 460, MZ. 33, LOTE N° 3A
|YARINACOCHA
|CORONEL PORTILLO
|UCAYALI
Se recuerda que en todas las agencias del Banco de la Nación se debe presentar el carnet de vacunación, físico o virtual, con el esquema de vacunación completa contra la COVID-19, y la dosis de refuerzo para los ciudadanos mayores de 40 años que se encuentren habilitados para recibirla, además de usar mascarilla de manera permanente.
El Banco de la Nación invoca a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, a fin de evitar la propagación de la COVID-19, e invita a las personas que aún no se vacunan a hacerlo en los establecimientos más cercanos para proteger su salud y la de los demás.