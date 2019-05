Ministra Bustamante afirma que rumor de bloqueo en Yavi Yavi es falso y el diálogo continúa 

Ante los rumores de un posible bloqueo de la carretera Yavi Yavi (Cusco) por parte de los comuneros de Fuerabamba (Apurímac), la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante , informó que en ningún momento hubo alguna restricción en el yacimiento minero.

“Lo primero es informar que entre el lunes y miércoles se dieron dos reuniones entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa MMG Las Bambas en Yavi Yavi (Cusco). El día lunes no se llegaron a acuerdos, se filtró un rumor de un posible bloqueo, no hubo bloqueo y no se cortó el dialogo”, indicó Bustamante para RPP.

Asimismo, Bustamante detalló que el martes la comunidad y la empresa minera se reunieron y que los comuneros solicitaron otra reunión para el miércoles, la cual se realizó con la presencia del Gobierno.

“Lo que pasa es que en una reunión terminamos sin ponernos de acuerdo, está en nuestra imaginación de que habrá un bloqueo. El día miércoles se terminó de manera satisfactoria el diálogo entre la comunidad y la empresa”, indicó.

“Los representantes de las comunidades también salieron a indicar que no hubo intento de bloqueo y que el diálogo continuaba”, agregó.

Por último, sostuvo que “el traslado de minerales por el sector de Yavi Yavi continúa con normalidad”.