Alonso Segura:"Si continúa la paralización en la minera habrá un impacto negativo de S/700 millones por mes"

Debido a que aún no hay un acuerdo definido para levantar el paro en la comunidad de Fuerabamba y los comuneros solo han desbloqueado el ingreso a la minera hasta este jueves, a la espera de la llegada del premier Salvador del Solar ; el ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura indicó en una entrevista a Canal N que, de continuar el conflicto, la economía del país puede verse afectada.

"El impacto en el crecimiento económico depende de qué tan rápido se resuelva el conflicto, no hubiera habido impacto (si se cumplían los últimos acuerdos en su totalidad), pero si esto continúa se van a perder 200 millones de dólares por mes, estamos hablando de 700 millones de soles por mes en producción, y si se consideran las regalías, son 25 millones de soles por mes", explicó Segura y agregó que este panorama genera preocupación a largo plazo, pues hasta el momento no hay una fecha clara del término del paro.

Asimismo, Segura comentó que en este conflicto hay responsabilidades compartidas. "Hay tres actores: La mina, el Estado y la comunidad. No podemos victimizar a nadie. Lo que acá preocupa es que no se pueda llegar a un entendimiento. Me parece gravísimo que el presidente de la comunidad llegue a un acuerdo y luego recule de ese acuerdo", apuntó.

El ex ministro explicó que todavía hay pobreza en la comunidad de Fuerabamba. "Siguen siendo pobres, todavía tienen índices altos de pobreza pero hay una mejora notoria. Hay casos de mineras que no tienen un buen trato con la comunidad, pero aquí ha habido mejoras en la comunidad gracias a la mina. Puede haber incumplimiento de algunas ofertas y esto se puede renegociar", afirmó.