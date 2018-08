Azucarera Tumán de Chiclayo debe más de S/11 millones a comuna

Por: Nadia Quinteros



El alcalde del distrito de Tumán, en Chiclayo, Rolando Barboza, señaló que la azucarera Tumán adeuda más de S/11 millones a la comuna por concepto de impuesto predial. Explicó que esta dejó de pagar desde 2013, año en el Grupo Oviedo administraba el emporio, lo que ha afectado a la recaudación edilicia porque la compañía es dueña de la mayor parte de los terrenos de la localidad.

“Desde el 2013, la empresa Tumán, que es el principal contribuyente, no paga y durante estos años la municipalidad está sobreviviendo con pocos ingresos, porque la compañía es dueña de todo el territorio y el impuesto predial que antes pagaban servía para hacer unos trabajos”, sostuvo.

Rolando Barboza dijo, además, que el conflicto por el ingenio afecta a los obreros y sus familias, debido a que no perciben sus sueldos hace varios meses. También refirió que una nueva declaratoria de emergencia no favorecerá a la jurisdicción de Tumán, ya que “la Policía solo resguarda al ingenio y no a la población”.

Agregó que en 2003 se inició el fraccionamiento de la deuda, pero que la agroindustrial dejó de pagar desde 2013.

El apoderado judicial de los trabajadores y socios de la azucarera, Alejandro Zevallos, confirmó la existencia del adeudo a la comuna. Igualmente, precisó que a este compromiso se le suman las obligaciones con Essalud, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por impuestos y pensiones no canceladas.

DATOS

-De 2007 al 2015 se estableció la primera administración judicial del Grupo Oviedo en la azucarera Tumán.



-A inicios de agosto, se reinstaló en la agroindustrial una administración vinculada a Edwin Oviedo: COALI SAC. El ingenio, además, debe S/99 millones a Essalud.