Es posible que Mishi Wasi, el albergue para gatos que se encuentra en Urubamba, Cusco, lo conozcan más los extranjeros que los peruanos. Lo cierto es que este hermoso lugar, ideal para los que aman a los pequeños mininos, es un espacio solidario, una noble causa que sobrevive gracias a donaciones. Da hogar a tantos pequeños animalitos en abandono, y da paz a tantas personas que necesitan de un peludo compañero que las razones sobran para no dejarlos en el olvido.

Por esta razón, sus creadores han creado una campaña para donar en Gofundme desde cualquier parte del mundo y con cualquier tipo de moneda. Puedes ingresar aquí.

Quienes conocemos el trabajo de Mishi Wasi sabemos que ayudar a cumplir el sueño del albergue propio, y de una gran casa para los gatos en abandono es un tema serio, y una propuesta que no solo incluye a los felinos sino a todos aquellos que quieren compartir con ellos unas horas, un día, una noche.

Para sobrevivir, además de las donaciones, este espacio permite alquilar sus coloridas habitaciones.

“Alquilar otro espacio no es una opción, no sólo porque es difícil convencer a dueños de espacios de dejarnos entrar con muchos gatitos, pero porque siempre tendríamos limitaciones y reglas con las que el albergue simplemente no podría crecer y vivir su potencial al 100%. Mishi Wasi tiene cerca de 3 años rescatando gatos de la calle, esterilizando, reubicando y haciendo seguimiento a gatitos adoptados, además de educando a la población y esterilizando masivamente mascotas y perros y gatos callejeros gratuitamente, y todo gracias a nuestro hospedaje para viajeros amantes de los gatos, a nuestra tienda de segunda pata y también a donaciones espontáneas de personas que creen en la labor que realizamos”.

Todos los detalles para apoyar aquí

