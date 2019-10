Productores cocaleros y agricultores de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) acatarían un paro este sábado 23 de octubre en rechazo a la erradicación del cultivo de la hoja de coca en esa parte del país, según indicó el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal.

“Uno de los motivos fue cuando el 28 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la erradicación de cultivos de coca en la zona. Esto ha sido malinterpretado, ha llegado como un mensaje de preocupación generando el paro 16 de agosto”, explicó RPP.

Ante una posible situación de cultivos alternativos, en vez de la hoja de coca, Rúa Carbajal sentenció que “una erradicación forzosa generaría muchos problemas”. Por tal razón, como autoridad regional instó al diálogo.

Más temprano, sostuvo que se ha coordinado una reunión entre los dirigentes del Vraem y con el presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zevallos.

“El Vraem está conformado por varias regiones, queremos manifestar desde el gobierno regional que hemos aperturado un diálogo, hemos coordinado con los dirigentes de la zona del valle del Río Apurímac y acudimos al premier para una reunión, a quien queremos agradecer su predisposición”, detalló Carlos Rúa Carbajal.

Narcotráfico en la zona

El gobernador regional de Ayacucho reconoció que en la zona existe un porcentaje alto de narcotráfico. Por tal razón, pidió apoyo a las autoridades con presencia militar para recuperar el orden en el sector del Vraem.

“Yo creo que hay que mirar el territorio, porque el territorio en la zona del Valle del Río Apurímac a comparación de San Martín, es más complicado, no tenemos puentes, no se han creado las condiciones adecuadas. El terreno es potencial para la hoja de coca… No podemos dejar de lado el tema del narcotráfico, no estamos a favor de ello, más bien queremos que sea afrontando. Queremos que el Gobierno se comprometa a abrir infraestructura a cambios que los agricultores piensen en cultivos alternativos”, indicó.

Por último, aclaró que este paro programado para el 23 de octubre “está siendo analizado”. “Entiendo que la apertura del premier está dado, así que no habría sentido de realizar este paro”, finalizó.