El sector educación ha sido uno de los más golpeados en nuestro país a raíz de la pandemia. Los colegios tuvieron que reinventar y adaptar su metodología de enseñanza, pasando de aulas a plataformas virtuales. El gobierno peruano implementó contenidos educativos en los canales públicos para reforzar el aprendizaje a distancia para aquellos que no cuentan con servicio de internet; sin embargo, olvidaron a aquellos que no tienen si quiera un aparato tecnológico en casa.

Calpamayo y Sansaycca son pequeñas comunidades campesinas que se encuentran en Ayacucho. Los colegios de estas comunidades trataron de adaptarse también a la situación y emplearon un diferente método de enseñanza; el cual, no es a través de internet, sino de llamadas telefónicas. Por las condiciones de extrema pobreza que presentan y la falta de medios tecnológicos, los niños no pueden “asistir” a sus clases y corren el riesgo de perder el año escolar. Un grupo de estudiantes egresados de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Particular San Martín desarrolla este proyecto que busca apoyar a 50 de estos niños. La meta es reunir 15,000 soles con finalidad de comprarles celulares y puedan recibir la educación correspondiente.

La rifa

“Siendo un equipo pequeño, sabemos que solos no podemos lograrlo. Por ello, buscamos transmitir y contagiar a la mayor cantidad de personas posible las ganas de ayudar”, dicen los estudiantes.

Si quieres apoyar ingresa a la cuenta de Instagram: @llegoconayuda

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Sergio Agüero revela secretos de Lionel Messi en la concentración. (Fuente: Santo Sábado)