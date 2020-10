Una mujer fue intervenida tras intentar ingresar al penal de Ayacucho con un kilo de clorhidrato de cocaína dentro de un frasco de champú. Al verse descubierta, la fémina se puso a llorar y manifestó que solo era la encargada de llevar el paquete y desconocía su contenido.

La oportuna intervención de las agentes femeninas de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) permitió hallar una sustancia ilícita que Ana Sulca Huamán pretendía entregar al interno Max Grover Ricra Calle, quienes se encuentra recluido en el pabellón 2 de mediana seguridad, piso 1, lado B y es procesado por el delito de violación sexual.

Sulca Huamán era la encargada del ingreso de varios paquetes con víveres para los internos del mencionado pabellón.

“Noté que una de las bolsas tenía un olor extraño y procedí a abrir el frasco de champú con un cuchillo”, señaló la agente del INPE a cargo de la intervención.

En tanto, la intervenida aceptó haber llevado el paquete, pero negó conocer el contenido. “Yo he traído este paquete, trabajo llevando encomiendas, pero no sabía lo que había”, dijo la mujer, quien rompió en llanto al ser informada que iba a ser detenida y suplicó por sus dos menores hijos que no la intervengan.

De inmediato, se alertó al personal policial encargado de la seguridad externa del recinto penitenciario para formalizar la detención de la intervenida. Asimismo, se comunicó a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, a fin de que realicen las investigaciones de ley.

