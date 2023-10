El avión Boeing 737-500 de la Fuerza Aérea del Perú despegó esta noche desde Tel Aviv con 42 compatriotas afectados en Israel, quienes están siendo trasladados hacia Roma, previo a su repatriación al Perú, por disposición de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

El ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, informó que la lista de peruanos que requerían ser evacuados fue variando conforme pasaban las horas, quedando al final una relación de 42 personas.

De esta cantidad, 25 tiene decidido continuar el viaje desde Italia al Perú, lo que se hará efectivo este domingo, en horas de la mañana. Los 17 restantes han expresado su decisión de permanecer en territorio europeo.

“Se tiene previsto que los ciudadanos peruanos y el avión presidencial retornen a Lima el domingo”, informó el ministro, al tiempo de asegurar que no habrá un solo peruano que no sea repatriado, salvo que por propia voluntad no desee retornar.

Dijo además que, como la lista de compatriotas por repatriar es dinámica y si surgieran más peruanos que requieren de apoyo, la Cancillería de la República tiene la orden dispuesta por la jefa de Estado para organizar la evacuación correspondiente, la misma que podría ser a través de vuelos chárter, que actualmente ya son posibles.

El ministro de Defensa dio estas declaraciones al término de una ceremonia de condecoración póstuma al Vicealmirante Luis Giampietri Rojas, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la Medalla Orden al Mérito Municipal en el Grado de Gran Cruz.