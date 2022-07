¿Sabes cuáles son los feriados después de Fiestas Patrias? El Perú por ley tiene un total de 12 feriados, que son los días más esperados por los trabajadores, ya que pueden aprovecharlos para descansar, pasar tiempo en familia y viajar si es que coinciden con algún puente festivo. Conoce qué días quedan este 2022 para que puedas planificarte.

El feriado largo por Fiestas Patrias cerca de un millón de personas se ha movilizado dentro del país, lo que generará un movimiento económico de US$100 millones, indica el Ministerio de Comerio Exterior y Turismo. Mira qué otros días quedan en el año para que puedas programarte para vijar o visitar a familiares o amigos.

¿CUÁNTO SE GASTA EN UN VIAJE POR FERIADO LARGO?

En el feriado largo por Fiestas Patrias, de acuerdo con un estudio de Mincetur, el gasto promedio por persona para una estadía de tres noches bordearía los S/525. Esto incluye servicio de movilidad, alimentación, alojamiento y actividades turísticas.

Durante este feriado largo muchos eligen salir de la ciudad y viajar con amigo, lo que genera un movimiento económico (Foto: Pixabay)

¿QUÉ FERIADOS QUEDAN FERIADOS 2022 TRAS FIESTAS PATRIAS?

Martes 30 agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima Sábado 8 octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos Martes 1 noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Jueves 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción Domingo 25 diciembre: Navidad

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN ESTE 2022?

Lunes 29 agosto: Día no laborable para el sector público

Día no laborable para el sector público Viernes 7 octubre: Día no laborable para el sector público

Día no laborable para el sector público Lunes 31 octubre: Día no laborable para el sector público

Día no laborable para el sector público Viernes 9 diciembre: Batalla de Ayacucho - Día no laborable sector público

Batalla de Ayacucho - Día no laborable sector público Lunes 26 diciembre: Día no laborable para el sector público

Día no laborable para el sector público Viernes 30 diciembre: Día no laborable para el sector público

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL FERIADO DEL DÍA NO LABORABLE?

Feriado

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases.

En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.