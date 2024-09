ATROZ HALLAZGO: Encuentran a un perro y un gato colgados de cordel de ropa

Indignante. Un nuevo caso de abuso contra los animales se ha registrado en Trujillo. Y es que los vecinos hallaron a un perro y un gato colgados de un cordel para ropa en el interior de una vivienda del distrito de Florencia de Mora. Los ciudadanos, indignados, exigen justicia para las mascotas.

El macabro hallazgo ha provocado la reacción de los vecinos, que piden la intervención de las autoridades para que el autor del atroz crimen no quede impune, pues revelan un nuevo caso de maltrato animal.

"Queremos justicia para los animalitos que no tienen voz, porque ellos no pueden hablar, no tienen como defenderse. Pedimos apoyo y que se concientice a la gente que esto no tiene que seguir pasando. Exigimos justicia y que se respete la ley", expresó una joven vecina en una protesta, que exigía justicia para los animalitos.

Representantes de la Asociación Animalistas Unidos por un Mundo Mejor repudiaron el hecho, solicitando a las autoridades tomar cartas en el asunto.

"Este señor debe terminar en las rejas, no puede quedar libre. Es un peligro no solo para los animales, también puede matar seres humanos. Es un peligro para la sociedad", detalló la secretaria general, Magdalena Chávez.

La presidenta de la mencionada asociación, Iris Meza, aseguró que se estaba a la espera de que el fiscal correspondiente ordene prisión preventiva contra el presunto autor del horrendo crimen. En esa línea, exigió a las autoridades que no quede libre e impune.

"Pedimos a la PNP, que por favor capaciten a sus policías en el tema. Incluso, lo más trágico, a nuestros fiscales, que también desconocen que un atropello o un maltrato animal es un asunto penal. Son seres vivos y existe una ley", expresó con notoria indignación.

Es preciso recordar que la Ley 20407 brinda un marco legal con normas a favor de la defensa de los animales.

