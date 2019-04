Asesor de las comunidades de Challhuahuacho: “No he azuzado a la población”

Jorge Paredes Terry , asesor de los comuneros de Fuerabamba, aseguró hoy que no azuzó a los miembros de la localidad en contra del proyecto minero Las Bambas y criticó a la vicepresidenta de la República, Mercédes Aráoz,por relacionarlo con movimientos terroristas.

“No fui socio político de Manuel Fajardo (abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán), rechazo tajantemente este psicosocial del Estado. No soy incendiario ni nada por el estilo, la señora Aráoz está equivocada” , manifestó en Canal N.

“Le pido que no genere otro ‘baguazo’, me está acusando de filo terrorista, no he azuzado a la población, no seré tan irresponsable como la señora Aráoz en Bagua”, agregó.

Aseguró que su participación fue exclusivamente para temas de gestión y diálogo, y que el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y los comuneros lo invitaron a sus reuniones.

“Mi participación fue en gestión y diálogo, ellos me invitaron. Estuvimos preparando documentos, presentamos cartas al presidente, estoy en constante comunicación con ellos”, aseveró.

En ese sentido, comentó que el gobierno “está empujando a Gregorio Rojas a cometer errores”. Explicó que el sábado, día en que se firmó el acuerdo con el gobierno, Paredes Terry y los comuneros estuvieron en un ambiente separado.

“A Gregorio lo llevaron al segundo piso y no me dejaron subir, yo estuve en el primero con las comunidades. Ahí está el resultado por obviar la participación de los asesores”, puntualizó.