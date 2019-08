PNP sigue con las labores para capturar a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras

El teniente general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle , aseguró que la institución se encuentra en la búsqueda de Adriano Pozo, el agresor de Arlette Contreras , desde que el Poder Judicial dictó la medida de ubicación y captura contra él.

Lavalle dijo a RPP Noticias que Pozo Arias, quien fue condenado a 11 años de prisión por tentativa de feminicidio, continuará siendo buscado mientras la orden esté vigente.

“Como ustedes conocen, apenas se dictó la medida de ubicación y captura, la Policía ha estado haciendo la búsqueda. Nosotros, mientras esté la orden vigente, vamos a continuar en esa búsqueda y esperamos poder capturarlo”, indicó.

Incluso, recordó que Pozo Arias fue considerado dentro de la lista de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior y se ofrece una recompensa de S/30,000 para los ciudadanos que brinden detalles sobre su paradero.

“Hemos continuado en su búsqueda, no hubo ningún paréntesis, nosotros hemos seguido buscándolo y hasta que no haya una ubicación y captura, no vamos a parar”, aseveró.

Cabe señalar que las declaraciones del general Lavalle se dan luego que ayer se informó que la condena contra Adriano Pozo habría sido suspendida, y con ello la orden de captura, tras una decisión del Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Sin embargo, dicha institución aclaró luego que tanto la condena como la orden de captura continúan vigentes, pese a que el caso fue apelado por el Ministerio Público.