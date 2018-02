Arlette Contreras: “No se puede negar el delito porque no se vio en el video”

“No había cámaras en la habitación del hotel, pero no por eso pueden negar que yo fui una víctima. No se puede negar el delito porque no se vio en el video, este solo muestra una parte de lo que sucedió esa noche”, con estas palabras, Arlette Contreras , la joven que en julio de 2015 fue arrastrada de los cabellos por su ex pareja Adriano Pozo , reveló lo difícil que es para las víctimas de violación (o intento de violación) probar dicho delito.

Durante su participación en una mesa de diálogo llevada a cabo ayer en el Congreso, enfatizó: “Cómo una mujer agraviada por violación va a saber que le va suceder eso y va a grabar. Si nos basamos solo en lo que vemos, todo va a quedar en total impunidad”.

De otro lado, criticó a los magistrados del Poder Judicial de Ayacucho por citarla a la próxima audiencia para que explique, una vez más, cómo fue agredida esa fatídica noche por Pozo.

“Quieren que vuelva a revictimizarme y esto afecta a mi salud emocional y psicológica. Lo psicológico no ha sido valorado en el certificado médico legal. Yo estoy afectada por estrés postraumático”, manifestó.

Finalmente, dijo a los parlamentarios y a las autoridades que participaron en dicho grupo de trabajo que las denuncias contra la violencia a la mujer no están siendo bien valoradas ni por la Policía Nacional, ni por la Fiscalía, ni por el Poder Judicial.

Propuso que, en estos casos, se les brinde a los denunciantes una ficha técnica para que ellos llenen los datos de quien los recibió y califiquen el nivel de satisfacción de la atención.

RECURSOS INSUFICIENTES



En esta reunión, el jefe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Segundo Aliaga, afirmó que su institución carece de los recursos suficientes para ofrecer un servicio de calidad.

Explicó que el presupuesto que habían solicitado para facilitar el trabajo de los médicos legistas y psicólogos fue repartido, al final, entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y otras instituciones.

TENGA EN CUENTA



- El último viernes, Adriano Pozo fue absuelto de los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual por los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.



- Los médicos legistas que participaron en el juicio oral vienen siendo investigados por el Ministerio Público, ya que habrían caído en contradicciones. De comprobarse estas irregularidades, serían destituidos.



- El 28 de febrero habrá otra mesa de diálogo en el Congreso para debatir propuestas relacionadas a los delitos de violencia contra la mujer.